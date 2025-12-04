Manuela Dias e Wagner MouraReprodução / Instagram / AFP
Manuela Dias, autora do remake de 'Vale Tudo', relembra romance com Wagner Moura
Eles foram colegas de classe na Universidade Federal da Bahia, em Salvador
Ticiane Pinheiro se declara para César Tralli: 'Meu homem todos os anos'
Casal completou recentemente oito anos de casado
Melody é retirada de música de Anitta após vazar trecho da canção
Cantora quebrou o contrato antecipando etapas essenciais do lançamento
Filha de Kelly Key revela em quanto tempo emagreceu 26 quilos
Suzanna Freitas conta que fez uso de medicamento aliado a dieta e atividade física
Jogador do Flamengo dedicou gol para Nicole Bahls? Entenda
Samuel Lino afirmou que gesto de coração foi para 'uma pessoa especial'
Pedro Bial reage ao seu top 5 de músicas mais ouvidas
'Pai de menina', escreveu em legenda de publicação
