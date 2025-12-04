Manuela Dias e Wagner Moura - Reprodução / Instagram / AFP

Manuela Dias e Wagner MouraReprodução / Instagram / AFP

Publicado 04/12/2025 12:44

Rio - Manuela Dias, autora do remake de "Vale Tudo", relembrou o passado e contou detalhes do romance que viveu com Wagner Moura nos tempos de faculdade. Os dois estudaram comunicação social na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, onde se conheceram e se aproximaram.

Manuela descreveu o impacto do primeiro encontro com o ator. "Wag é um desses amores que levamos para sempre, transmutado. Lembro até hoje da primeira vez que o vi: ele usava uma calça de alfaiataria feita por sua mãe, Piu Piu, e sapatos de camurça de amarrar. Existia algo em seu olhar que me capturou para sempre", disse ela, em entrevista à GQ.

A autora contou que a admiração cresceu quando viu Wagner no palco. "Quando o vi em cena pela primeira vez, em uma peça dirigida por Zé Possi Neto, tive certeza de que um foguete estava decolando, um vulcão entrara em erupção. Assim foi: o galã de olhos tristes vê horizontes cada vez mais longínquos. Ele é ator, pensador, escritor, ativista... Um artista que amplia todos os conceitos".

Enquanto isso, ainda no período universitário, Wagner conheceu Sandra Delgado, com quem só iniciou o relacionamento após a formatura. Os dois estão juntos desde 2001 e criaram três filhos: Bem, de 19, Salvador, de 15, e José, de 13.