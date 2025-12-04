Pedro Bial reage ao top 5 de músicas mais ouvidas do seu streaming de música tomado por K-pop - Reprodução / Instagram

Pedro Bial reage ao top 5 de músicas mais ouvidas do seu streaming de música tomado por K-popReprodução / Instagram

Publicado 04/12/2025 09:44

Rio - Pedro Bial, de 67 anos, mostrou, o Instagram nesta quarta-feira (03), o ranking dos artistas e músicas que mais ouviu em 2025 através do streaming de música Spotify e justificou o resultado com a legenda "Pai de menina". Isso significa que o aplicativo foi usado pelas filha dele, Laura, de 7, e Dora, de 5.

fotogaleria

O top 5 de músicas mais ouvidas foi dominado de K-pop com as músicas do grupo HUNTR/X, da animação "Guerreiras do K-pop", somente o segundo lugar ficou com Katseye. As músicas do grupo foram "Golden", que ficou em primeiro lugar, "Whats It Sounds Like" em terceiro, "How It's Done" em quarto e "Soda Pop" em quinto.

O jornalista caiu na risada e soltou um "put* que pariu" ao saber quais foram as suas músicas mais ouvidas. Além das meninas, fruto do casamento com Maria Prata, o apresentador também tem um filho cantor, Theo Bial, da antiga união com atriz Giulia Gam, que ficou em primeiro lugar no top 5 dos artistas mais ouvidos. "Theo Bial, meu artista favorito", escreveu.

Pedro ainda é pai de Ana, de 37, com Renée Castelo Branco, e José Pedro, de 22, com Isabel Diegues.

Assista ao vídeo: