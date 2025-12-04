Pedro Bial reage ao top 5 de músicas mais ouvidas do seu streaming de música tomado por K-popReprodução / Instagram
Marido de Isabel Veloso emociona ao publicar foto com o filho
Influenciadora precisou ser intubada novamente após apresentar complicações respiratórias
Thiago Nigro se derrete em passeio com a filha: 'Meu amor'
Empresário exibiu o rostinho da bebê em registro nas redes sociais
Timothée Chalamet surge de surpresa e agita fãs na CCXP25
Ator está no Brasil para divulgar seu novo filme 'Marty Supreme'
Poze do Rodo e Vivi Noronha aparecem no mesmo evento após separação
Ex-casal prestigiou a formatura da primogênita
Bruna Marquezine opina sobre manter amizade com ex
Atriz aconselhou internauta a se afastar antes de investir em nova forma de relação
Deborah Secco celebra os 10 anos da filha Maria Flor
A atriz homenageou a menina com declaração nas redes sociais