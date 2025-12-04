Bruna Marquezine aconselhou internauta sobre amizade com ex - Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine aconselhou internauta sobre amizade com exReprodução/Instagram

Publicado 04/12/2025 19:32

Rio - Solteira desde o término da relação com João Guilherme, Bruna Marquezine falou sobre a amizade que nutre com os ex-namorados. A atriz opinou sobre o assunto ao ser questionada por um internauta em participação no podcast "Coisa Nossa" com Igor Guimarães.

"Terminei meu namoro há três meses, mas minha mãe gosta tanto do meu ex que continua convidando ele para almoçar aqui em casa. O que eu faço para ela se tocar?", questionou ele. "Olha, não sei. Acho que iria me incomodar também. Até porque três meses não é tanto tempo assim, acho que é até um tempo bom para se distanciar da pessoa depois que acaba", respondeu a artista.

Bruna Marquezine explicou que é necessário uma distância do ex-parceiro antes de investir em outra forma de convívio. "Sou totalmente a favor de manter amizade, mas acho difícil cultivar uma amizade assim que acaba. Acho que as pessoas precisam se afastar um pouco", afirmou.