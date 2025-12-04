Bruna Marquezine aconselhou internauta sobre amizade com exReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Solteira desde o término da relação com João Guilherme, Bruna Marquezine falou sobre a amizade que nutre com os ex-namorados. A atriz opinou sobre o assunto ao ser questionada por um internauta em participação no podcast "Coisa Nossa" com Igor Guimarães. 
fotogaleria
Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine está solteira desde fim de namoro com João Guilherme - Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine aconselhou internauta sobre amizade com ex - Reprodução/Instagram
"Terminei meu namoro há três meses, mas minha mãe gosta tanto do meu ex que continua convidando ele para almoçar aqui em casa. O que eu faço para ela se tocar?", questionou ele. "Olha, não sei. Acho que iria me incomodar também. Até porque três meses não é tanto tempo assim, acho que é até um tempo bom para se distanciar da pessoa depois que acaba", respondeu a artista. 
Bruna Marquezine explicou que é necessário uma distância do ex-parceiro antes de investir em outra forma de convívio. "Sou totalmente a favor de manter amizade, mas acho difícil cultivar uma amizade assim que acaba. Acho que as pessoas precisam se afastar um pouco", afirmou.