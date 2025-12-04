Juliette se pronuncia após queda de motoReprodução / Instagram
Ela iniciou o relato esclarecendo quando o acidente aconteceu. "Primeiro, a queda foi antes de eu sair de casa. Foi tipo de manhã e meio-dia. Segundo, eu ando de moto desde 8 anos de idade", afirmou. Juliette destacou que já enfrentou outras quedas ao longo da vida. "Eu já levei assim umas 10 quedas no mínimo, então, já quebrei dedo, abri a cabeça e quebrei braço. Moto é perigosíssimo, por exemplo, os meus sobrinhos quando antigamente eles faziam motocross com seis/sete anos de idade e eu proibi", disse.
Segundo a campeã do BBB 21, a experiência acumulada ajudou a evitar consequências mais graves. "Eu comecei muito nova. Hoje tenho consciência e respeito muito moto, sei que é perigoso. Eu caí devagarinho e quer que diga toda moto minha, na primeira semana levo um estouro", declarou. Juliette afirmou ainda que o fato de pilotar com cuidado contribuiu para o desfecho leve. "Graças a Deus caí devagar porque sei cair, porque vou devagar e tenho consciência", concluiu.
A moto em questão é uma BMW S 1000 RR, avaliada em R$ 140 mil. A artista comentou com humor algumas das mensagens que recebeu após postar o vídeo. “Teve um peste que botou assim: ‘Foi a cabeça dela que pesou para lá’. Muito uma coisa que meus irmãos diriam. Qual foi o outro? ‘Ai, só podia ser mulher’, esse eu nem respondo”, contou. Ela rebateu as críticas. “Bota eu e ele para a gente dar uma voltinha ali, que eu não posso fazer isso. Bota eu e ele, isso quando vai ver não sabe mandar nem de velocípede”.
Juliette lembrou que já está acostumada com motos maiores. “Eu tenho 1,63 m, eu peso 55 kg e a moto deve pesar uns... não sei. Não é a primeira moto grande que eu pego, a minha outra era 1.000 cilindradas também”, afirmou. Sobre o motivo do tombo, ela atribuiu o incidente a um erro na curva. “Na verdade já tinha dado umas três voltas, na terceira não parei para equilibrar o peso para fazer a volta, fiz fechada. Aí deu um vento e pofte”, relatou.
Ande com moderação kkkkkkk pic.twitter.com/9sRcFM1POD— Juliette (@juliette) December 4, 2025
