Léo Pereira e Karoline Lima

Rio - Léo Pereira se declarou e beijou a então ex-namorada, Karoline Lima, na festa do Flamengo, no Rio, na noite desta quinta-feira (4). O time rubro-negro comemorou os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o zagueiro aparece no palco abrindo o coração na frente de todos os convidados.
fotogaleria
Léo Pereira se declara para Karoline Lima em festa do Flamengo - Reprodução de vídeo / X
Léo Pereira se declara e beija Karoline Lima em festa do Flamengo - Reprodução de vídeo / X
Léo Pereira e Karoline Lima - Reprodução / X
"Um momento especial desse, não poderia deixar [de falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Eu te amo", falou o jogador de futebol, arrancando gritos e aplausos da plateia. Em seguida, Léo desceu do palco e foi na direção da influenciadora digital. Os dois, então, se abraçaram e protagonizaram um beijão.
Em momentos anteriores, o jogador abriu uma live na mesma rede social enquanto curtia o show de Natanzinho Lima, a atração da festa. Quando o cantor soltou a voz com "Tem dias que eu acordo pensando em você", o zagueiro comentou: "Aí ele quer me quebrar". Ele também gravou vídeo cantando a canção "Chuva de Arroz", de Luan Santana, interpretada por Natanzinho. "Música boa", escreveu.
Internautas reagiram aos vídeos, especulando sobre a possível volta do casal. "Aparentemente ter passado a noite toda se humilhando deu certo e Léo Pereira e Karoline voltaram [risos]. Hoje nosso zagueiro dorme feliz"; "Meu zagueiro romântico"; "Meu casal"; "Certo é ele, já que funcionou" e "Ah, não, gente. Não acredito que ela já voltou assim fácil" foram alguns dos comentários feitos por usuários do X, antigo Twitter.
Eles estavam juntos desde 2023 e anunciaram o término em setembro deste ano. No mês seguinte, eles foram vistos almoçando juntos. Em outra ocasião, Karoline voltou a seguir o zagueiro nas redes sociais, gerando um burburinho sobre a retomada da relação. Nesta terça-feira (2), surgiram boatos de um affair entre o jogador e a ginasta Flávia Saraiva. A repercussão foi grande e a atleta precisou fechar os comentários das publicações devido as críticas que recebeu.
A influenciadora é mãe de Cecília, de 3 anos, fruto do antigo relacionamento com o jogador do Real Madrid, Éder Militão. Léo  é pai de Helena, de 5, e Matteo, de 3, da antiga união com Tainá Castro. Na mesma época, o zagueiro do time espanhol iniciou o namoro com Tainá. Em julho, eles subiram ao altar numa cerimônia em São Paulo. 
 