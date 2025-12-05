Léo Pereira e Karoline Lima - Reprodução / X

Publicado 05/12/2025 08:11

Rio - Léo Pereira se declarou e beijou a então ex-namorada, Karoline Lima, na festa do Flamengo, no Rio, na noite desta quinta-feira (4). O time rubro-negro comemorou os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o zagueiro aparece no palco abrindo o coração na frente de todos os convidados.

"Um momento especial desse, não poderia deixar [de falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Eu te amo", falou o jogador de futebol, arrancando gritos e aplausos da plateia. Em seguida, Léo desceu do palco e foi na direção da influenciadora digital. Os dois, então, se abraçaram e protagonizaram um beijão.

Léo Pereira passou a noite sofrendo e se humilhando pela ex ao som de Natanzinho Lima, atingiu o alvo com sucesso e Karoline chegou no RJ e foi direto pra festa



No fim nosso zagueiro termina a noite feliz, que plot e que entretenimento maravilhoso essa noite serviu pic.twitter.com/gqUkwuOXX0 — Emi (@crfcomments) December 5, 2025

Em momentos anteriores, o jogador abriu uma live na mesma rede social enquanto curtia o show de Natanzinho Lima, a atração da festa. Quando o cantor soltou a voz com "Tem dias que eu acordo pensando em você", o zagueiro comentou: "Aí ele quer me quebrar". Ele também gravou vídeo cantando a canção "Chuva de Arroz", de Luan Santana, interpretada por Natanzinho. "Música boa", escreveu.



simplesmente Léo Pereira meteu esse story cantando Chuva de Arroz do Luan Santana



Tem que correr atrás do prejuízo mesmo KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/GwEMtheAVW — Ka (@rmadridwrld) December 5, 2025

Internautas reagiram aos vídeos, especulando sobre a possível volta do casal. "Aparentemente ter passado a noite toda se humilhando deu certo e Léo Pereira e Karoline voltaram [risos]. Hoje nosso zagueiro dorme feliz"; "Meu zagueiro romântico"; "Meu casal"; "Certo é ele, já que funcionou" e "Ah, não, gente. Não acredito que ela já voltou assim fácil" foram alguns dos comentários feitos por usuários do X, antigo Twitter.

Eles estavam juntos desde 2023 e anunciaram o término em setembro deste ano. No mês seguinte, eles foram vistos almoçando juntos. Em outra ocasião, Karoline voltou a seguir o zagueiro nas redes sociais, gerando um burburinho sobre a retomada da relação. Nesta terça-feira (2), surgiram boatos de um affair entre o jogador e a ginasta Flávia Saraiva. A repercussão foi grande e a atleta precisou fechar os comentários das publicações devido as críticas que recebeu

A influenciadora é mãe de Cecília, de 3 anos, fruto do antigo relacionamento com o jogador do Real Madrid, Éder Militão. Léo é pai de Helena, de 5, e Matteo, de 3, da antiga união com Tainá Castro. Na mesma época, o zagueiro do time espanhol iniciou o namoro com Tainá. Em julho, eles subiram ao altar numa cerimônia em São Paulo.