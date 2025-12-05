Bruna Biancardi revela fase difícil na convivência com a cunhada, Rafaella - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi revela fase difícil na convivência com a cunhada, RafaellaReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2025 21:04

Rio - Bruna Biancardi abriu o jogo sobre um momento delicado que viveu no início de sua relação com a cunhada, Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr. A influencer publicou um vídeo ao lado dela e mostrou que, apesar da sintonia atual, o começo da convivência não foi nada simples.



Enquanto preparavam uma sobremesa natalina, Bruna contou que o ciúme da cunhada atrapalhou os primeiros meses da relação. "Ela morre de ciúmes dele. No começo, foi difícil para mim", afirmou. Rafaella confirmou a fase complicada: "Foi difícil. Agora eu sei dividir. Hoje eu já estou mais tranquila, né", declarou, rindo.



Rumores antigos já apontavam que as duas não conviviam muito bem e mantinham certa distância. Com o convívio familiar dos últimos anos, porém, a relação amadureceu, e agora elas demonstram proximidade e carinho.



Durante a gravação, Bruna elogiou a cunhada ao apresentá-la em seu projeto no Instagram. "Minha convidada de hoje é muito especial. Ela é super divertida, uma anfitriã de primeira, tia coruja e minha cunhada", disse. Ela ainda destacou um talento de Rafaella: "Ela tem um senso estético de decoração, e organizar festas, que eu já falei para ela por que não abre uma empresa? Ela é muito boa".



Rafaella, que vive em Belo Horizonte com o namorado, o jogador Gabigol, também falou sobre sua vida pessoal. "É aquela vida de casada que eu nunca imaginei que ia ter. Estou aprendendo. A gente começa a conhecer um ao outro. E nosso relacionamento hoje está outra coisa. Maravilhosamente bem", contou. E reforçou seu desejo para o futuro: "Meu sonho é ter filhos. Eu quero. Quero muito casar".



A influencer comentou ainda por que reduziu sua presença nas redes sociais. "Hoje as pessoas são muito maldosas. As pessoas ficam deduzindo uma coisa que não é nada a ver", afirmou.

Vale recordar que Helena, filha de Neymar, nasceu da relação do jogador com uma das melhores amigas de Rafaella - de quem a influenciadora, inclusive, é madrinha - em um período em que o atleta estava separado de Bruna. Na época, internautas passaram a alimentar rumores de que o episódio teria provocado um distanciamento entre as cunhadas.

