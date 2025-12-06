Arrascaeta celebra o nascimento do filho Milano - Reprodução/Instagram

Arrascaeta celebra o nascimento do filho MilanoReprodução/Instagram

Publicado 06/12/2025 11:35

Rio - Giorgian de Arrascaeta, 31 anos, vive um momento para lá de especial dentro e fora dos gramados. O meia uruguaio do Flamengo celebrou neste sábado (6) a chegada de seu primeiro filho, Milano, com a mulher, Camila Bastiani.

O jogador dividiu a novidade com os milhões de seguidores nas redes sociais, exibindo no braço a marca do pezinho do bebê e escreveu: "Bienvenido, Milanito".

A escolha do nome do herdeiro foi revelada de forma especial em novembro, durante uma homenagem do próprio Flamengo ao meia pela renovação do contrato até 2028. Arrascaeta posou com Camila segurando um body escrito “Milano” e o número 10. "Que a nossa história continue repleta de momentos inesquecíveis", publicou o jogador na legenda.



A gravidez foi revelada ao público ainda em junho. Na ocasião, o comemorou a novidade e escreveu: "Obrigado, Deus, por essa bênção. Estamos te esperando com muito amor, mamãe, papai e seus irmãozinhos Alfi e León", destacando com carinho os dois pets da família.

O casal iniciou o romance em 2013. Após um período separado, reataram e, em 2023, celebraram uma festa luxuosa de casamento para mais de 300 convidados em Punta del Este, cidade natal dos dois no Uruguai.