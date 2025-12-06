Rio - MC Carol de Niterói, 32 anos, chamou atenção nas redes sociais neste sábado (6) ao publicar uma sequência de fotos ousadas, nas quais aparece usando um biquíni fio-dental feito com fita isolante.
fotogaleria
Na legenda, a funkeira brincou com as seguidoras: "Já investiram na marquinha do final de semana, meninas?"
Nos comentários, não faltaram elogios à artista. “Perfeita maravilhosa demais”, escreveu Niny Magalhães. “Gostosa”, reagiu Lia Clarck. Uma seguidora também se rendeu ao look e afirmou: “'Bixa', a senhora é maravilhosa de qualquer ângulo, né?”
