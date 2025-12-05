Virginia Fonseca foi presenteada com chocotone gigante - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca foi presenteada com chocotone gigante Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2025 23:06

Rio - Virginia Fonseca surpreendeu ao exibir o enorme chocotone que ganhou de presente, nesta sexta-feira (5). O tradicional alimento natalino, que custa mais de R$ 5 mil, chegou no apartamento da influenciadora em São Paulo e foi decorado em tons de dourado e vermelho.

"Bom, o tamanho deste chocotone e perfeito. Olha a beleza disso! Gente, vocês estão conseguindo entender o tamanho disso aqui? É muito pesado, não dá para levantar. Nossa Senhora… meus braços! Que perfeição. Chocada", declarou ela.

A influenciadora compartilhou uma selfie com o presente e contou que ele será levado para a festa de aniversário do irmão de Vinicius Jr., atual namorado dela. "Eu vou pro aniversário do meu cunhado hoje lá no Rio, vou levar pro pessoal comer, porque não tem nem gente aqui pra comer isso. É muito grande, imenso. Vou levar, vai até andar de avião hoje", brincou Virginia.