Virginia Fonseca foi presenteada com chocotone gigante Reprodução/Instagram
Virginia ganha chocotone gigante avaliado em mais de R$ 5 mil
Influenciadora levou o presente para celebração do aniversário do cunhado
Assumidos? Katy Perry posta selfie e vídeo com Justin Trudeau em viagem ao Japão; Confira
Cantora e ex-primeiro ministro ainda não confirmaram publicamente o romance, mas troca de olhares chamou a atenção dos fãs
Cocona, rapper de grupo japonês, se assume trans e não-binário
Artista revelou ainda que passou por uma cirurgia de retirada dos seios
Zé Felipe responde se existe rivalidade entre Ana Castela e Virginia
Cantor disse que se incomoda com essa fake news
MC Carol de Niterói sensualiza de biquíni fio-dental de fita: 'Já investiram na marquinha?'
Funkeira recebeu elogios em rede social
Mel Maia agradece apoio após a morte da mãe: 'Dias mais difíceis da minha vida'
'Marcou o coração de cada um que passou pelo seu caminho e ela deixou um legado de alegria e amor', escreveu a atriz
Arrascaeta comemora o nascimento do primeiro filho
Bebê é fruto do casamento do jogador do Flamengo com Camila Bastiani
