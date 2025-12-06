Karol Lima e Léo Pereira reatam namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2025 09:49

Rio - É oficial! Léo Pereira e Karol Lima reataram o namoro em uma postagem apaixonada no Instagram, na noite desta sexta-feira (5). O zagueiro do Flamengo publicou uma sequência de fotos com a amada e declarou seu amor publicamente.

"Eu quero você todos os dias, se o destino nos uniu é porque temos muito pra viver. TE AMO", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os fãs do casal comemoram a novidade com muitas mensagens e curtidas. "Que todos os planos se realizem, que todas as arestas tenham sido aparadas e que esse recomeço seja rumo ao para sempre de vocês. Tenham discernimento hoje e sempre. Que Deus os abençoe e os livre das “fontes próximas” duvidosas", escreveu uma.

"Mesmo sabendo eu não tava preparada pra essa foto linda", disse outra internauta.

Antes disso, o jogador do Flamengo cantou uma música para Karoline Lima em uma festa que aconteceu na quinta-feira (4) em comemoração ao título do time no Brasileirão. Ele pediu pra voltar e os dois deram um beijão.

Elees estão juntos desde dezembro de 2023, e, em setembro deste ano, o relacionamento chegou ao fim após rumores de que ele tinha curtido uma festa com a presença de mulheres e outros jogadores do Flamengo.