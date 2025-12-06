Mel Maia agradece mensagens de apoio após morte da mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2025 12:34

Rio - Mel Maia usou as redes sociais, neste sábado (6), para falar pela primeira vez sobre a perda de sua mãe, Débora Maia, empresária de 53 anos que morreu no dia 28 de novembro. A atriz abriu o coração sobre o luto e aproveitou o espaço para agradecer o apoio que vem recebendo desde a notícia.

“Estes últimos dias têm sido os mais difíceis da minha vida. Passando aqui para agradecer demais cada mensagem de carinho, cada oração e cada pessoa que tem me mandado força e afeto. Isso tem feito toda a diferença para mim e para os meus”, declarou a artista.



Em seguida, a atriz explicou como tem enfrentado o momento delicado. “Estou cuidando de mim e da minha família, vivendo esse processo no meu tempo, com calma e com amor. É a presença diária de quem me ama que está me ajudando a levantar a cada dia neste momento difícil, lidando com o luto pela pessoa mais importante da minha vida”, continuou.



Débora Maia foi encontrada sem vida em casa no Recreio, Zona Sudoeste. Ela era mãe de Mel e Yasmin Maia, ambas fruto do relacionamento com Luciano Souza. No começo da trajetória de Mel na televisão, Débora atuou como sua empresária e assessora de imprensa, e nos últimos anos seguia colaborando em projetos pontuais ao lado da filha.