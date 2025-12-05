Luciana Gimenez recebeu elogios apReprodução/Instagram

Rio - Luciana Gimenez, de 56 anos, encantou os seguidores nesta sexta-feira (5) ao compartilhar novas fotos sensuais. A apresentadora da RedeTV! apareceu usando uma cinta liga preta, camiseta com o nome e rosto dela estampados e óculos escuros.
Luciana Gimenez posou de cinta liga e camiseta - Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez recebeu elogios após publicar fotos sensuais - Reprodução/Instagram
"Sextou no mood muito Gimenez!", escreveu na legenda. 
Nas redes sociais, não faltaram comentários positivos para Luciana Gimenez. "Mulher mais gata e sexy do mundo", elogiou um internauta. "Sempre linda e elegante", disse outro. "Maravilhosa demais", afirmou um terceiro.   