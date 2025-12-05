Ronan Souza passeia com a filha de Pocah após fim de noivado com a cantora Reprodução / Instagram
Após fim do noivado, Ronan Souza passa dia com filha de Pocah
Empresário viveu por seis anos com Vitória e a cantora
Wagner Moura é indicado ao Critics Choice Awards
Baiano leva o Brasil de volta a premiação, e longa de Kleber Mendonça Filho concorre ainda a Melhor Filme em Língua-Não Inglesa
Luciano Huck se manifesta sobre polêmica em foto no Xingu
Apresentador pediu que os indígenas evitassem aparecer com o telefone
Gisele Bündchen e Tom Brady prestam homenagens a filha, Vivian
Jovem completou 13 anos, nesta sexta-feira (5)
Anitta surge agarradinha com o namorado em fotos raras
Cantora publicou os cliques inéditos no Instagram, nesta sexta-feira (5)
Mário Gomes diz que sua casa foi invadida por sete bandidos: 'Levaram tudo'
Segundo o ator, os homens estavam encapuzados e roubaram R$ 50 mil em dinheiro que ele tinha guardado no imóvel
