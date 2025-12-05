Ronan Souza passeia com a filha de Pocah após fim de noivado com a cantora - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2025 17:53

Rio - Ronan Souza mostrou aos seguidores que o carinho pela família que construiu ao lado de Pocah continua firme. O empresário de 31 anos publicou nesta sexta-feira (5) um registro ao lado de Vitória, filha de 9 anos da funkeira, durante um passeio com Johnnie Walker, cachorrinho adotado por ele e pela artista no início do ano passado. O reencontro aconteceu poucas semanas depois do anúncio do fim do noivado, feito em 13 de novembro.

Vitória nasceu quando Pocah tinha 21 anos. A menina é fruto da relação da cantora com MC Roba Cena. Durante os seis anos em que viveu com a mãe e Ronan, ela criou laços fortes com o então padrasto — tão fortes que, em 2021, ele tatuou na perna uma foto dos dois juntos.

Ao comunicar o término, Ronan escreveu: "Eu desejo tudo de melhor para a pessoa que mais somou comigo e que me deu o maior presente: a nossa Toyah". Ele e Pocah iniciaram o relacionamento em 2019. Dois anos depois, protagonizaram um dos momentos mais comentados do Mais Você: logo após a eliminação da cantora do BBB 21, Ronan surgiu no estúdio e a pediu em casamento ao vivo, gesto que viralizou rapidamente.