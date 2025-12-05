Wagner Moura concorre na categoria Melhor Ator do Critics Choice AwardsReprodução/Instagram

Rio - Pela primeira vez na história do Critics Choice Awards, o Brasil e a América Latina têm um representante na categoria de Melhor Ator: Wagner Moura, que concorre por sua atuação em "O Agente Secreto". Ele também recebeu indicação de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada por "Ladrões de Drogas", da Apple TV.
O longa de Kleber Mendonça Filho leva o país de volta a premiação em 2026 indicado na categoria Melhor Filme em Língua-Não Inglesa. Os vencedores serão revelados na cerimônia que acontece em Santa Monica, nos Estados Unidos, no dia 14 de janeiro de 2026. Ao todo, são mais de 40 categorias a serem premiadas. 
Além das indicações ao Critics Choice, a produção também garantiu vaga no Spirit Award, na categoria de Melhor Filme Internacional, e ainda levou os prêmios de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (Wagner Moura) no New York Film Critics Circle Awards. Na quinta-feira (4), o artista baiano recebeu o IndieWire Honors por seu trabalho no filme.
Ambientado no Recife de 1977, "O Agente Secreto" é um thriller político que acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.