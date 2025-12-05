Publicidade
Zeca Pagodinho e mais artistas se apresentam no samba do Pretinho da Serrinha
Fernanda Abreu e Karinah também fizeram show no Vivo Rio, Glória, Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (4)
Rio - O "Batuke do Pretinho da Serrinha", evento de samba do artista, contou com participações para lá de especiais na edição que aconteceu na noite desta quinta-feira (4), na Varanda Vivo Rio, Glória, Zona Sul do Rio.
Além da apresentação do anfitrião, o evento contou com shows de Zeca Pagodinho, Fernanda Abreu, Karinah, e participação de Feyjão. "Te amo profundamente, irmão", declarou o dono da canção "Cores", através dos stories do Instagram, ao compartilhar um vídeo tocando pandeiro.
No palco, Karinah homenageou grandes vozes femininas do samba, interpretando Clara Nunes, Alcione e Beth Carvalho. O evento foi prestigiado pela jornalista Leilane Neubarth e pela apresentadora Cissa Guimarães. A comandante do "Sem Censura", da TV Brasil, posou abraçada com os cantores nos bastidores do show de samba.
