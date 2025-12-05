Gkay mostra bumbum redondo após procedimento - Reprodução/Instagram

Gkay mostra bumbum redondo após procedimentoReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2025 11:10

Rio - A influenciadora Gkay, que será musa do Salgueiro no Carnaval, voltou a movimentar as redes sociais nesta quinta-feira (4) ao compartilhar nos Stories um vídeo exibindo seu corpo em um fio-dental, com direito à marquinha de bronze evidenciada, enquanto brincava com o próprio bumbum durinho e redondo após mais uma sessão de um procedimento estético.

No registro, o médico responsável pelo tratamento aparece comentando os resultados alcançados. “Pessoal, olha que lindo que está esse bumbum aqui da Gkay, maravilhoso. O volume dela já está incrível, já está com volume ótimo. Hoje a gente fez só o bioestimulador de colágeno para poder firmar, para ela poder sambar como musa do Salgueiro, e o bumbum ficar durinho. Perfeito, gente. Não é à toa que todo mundo fala do bumbum dela quando me encontra”, afirmou.



No registro, o médico responsável pelo tratamento aparece comentando os resultados alcançados. "Pessoal, olha que lindo que está esse bumbum aqui da Gkay, maravilhoso. O volume dela já está incrível, já está com volume ótimo. Hoje a gente fez só o bioestimulador de colágeno para poder firmar, para ela poder sambar como musa do Salgueiro, e o bumbum ficar durinho. Perfeito, gente. Não é à toa que todo mundo fala do bumbum dela quando me encontra", afirmou.

Em seguida, ele continuou exaltando o efeito do procedimento e o sucesso que o corpo da influenciadora vem fazendo. "Gente, e o que esse bumbum está fazendo de sucesso no Brasil?! Todo mundo me para na rua, até lá em Mikonos [Grécia] nos pararam para falar dessa bunda. Olha que lindo que está e está duro", disse.

"E fala que não é PMMA, pelo amor de Deus', pediu a influenciadora. "Não é PMMA. É bioestimulador com ácido hialurônico. Dá uma sambadinha para a gente ver. Firme esse bumbum, ó, vou apertar aqui para vocês verem. Agora, preparativos na reta final do Carnaval. Reta final desse bumbum aqui, ó”, concluiu o profissional.