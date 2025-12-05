Gkay mostra bumbum redondo após procedimentoReprodução/Instagram
No registro, o médico responsável pelo tratamento aparece comentando os resultados alcançados. “Pessoal, olha que lindo que está esse bumbum aqui da Gkay, maravilhoso. O volume dela já está incrível, já está com volume ótimo. Hoje a gente fez só o bioestimulador de colágeno para poder firmar, para ela poder sambar como musa do Salgueiro, e o bumbum ficar durinho. Perfeito, gente. Não é à toa que todo mundo fala do bumbum dela quando me encontra”, afirmou.
Em seguida, ele continuou exaltando o efeito do procedimento e o sucesso que o corpo da influenciadora vem fazendo. “Gente, e o que esse bumbum está fazendo de sucesso no Brasil?! Todo mundo me para na rua, até lá em Mikonos [Grécia] nos pararam para falar dessa bunda. Olha que lindo que está e está duro", disse.