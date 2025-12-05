Marina Ruy Barbosa é chamada de ’feia’ e responde internauta - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa é chamada de ’feia’ e responde internauta Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2025 18:06

Rio - Marina Ruy Barbosa mostrou que é atenta aos comentários sobre ela nas redes sociais e rebateu uma usuária do X, antigo Twitter, que criticou sua aparência, nesta sexta-feira (5). A atriz brincou sobre a opinião de que seria bonita apenas pela cor natural dos cabelos.

"Me desculpem, mas acho a Marina Ruy Barbosa muito feia se ela não fosse ruiva ninguém ia ligar", disse a internauta. "Eu também acho. Quando ficou loira perdeu toda beleza", debochou a artista.

"Como loira, eu me permiti explorar um lado mais ousado, curioso, quase experimental. Era como se eu estivesse brincando com uma nova versão de mim mesma, descobrindo outras formas de me expressar. Já o ruivo é meu lugar de força, de pertencimento. Quando estou ruiva, sinto que estou em casa", afirmou Marina na época.