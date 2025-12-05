Anitta e o namorado, Ian - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2025 14:56

Rio - Anitta abriu, nesta sexta-feira (5), um álbum de momentos pessoais no Instagram e incluiu uma foto em que surge aconchegada nos braços do namorado, o empresário catarinense Ian Bortolanza, de 33 anos. A cantora, de 32, mostrou a correria dos últimos dias antes do lançamento do álbum "Ensaios da Anitta", com registros que vão de apresentações nos Estados Unidos a encontros com amigos em clima natalino.

A artista também exibiu selfies sem maquiagem, os looks escolhidos para enfrentar o inverno norte-americano e uma disputa animada de jogo de tabuleiro com Ian durante um voo em seu jatinho. "Uma semana que pareceu um mês", escreveu ela na legenda.



O casal já aparecia em clima de romance desde o Carnaval, mas fez a primeira foto oficial juntos no aniversário "zen" da cantora, no fim de março.

Quem é Ian Bortolanza?

Ian Bortolanza é catarinense, diretor de uma empresa de marketing esportivo em Florianópolis e mantém perfil discreto nas redes sociais. Formado em Administração pela Universidade Estácio de Sá. Hoje, gerencia carreiras de atletas de destaque, como Rafael dos Anjos e Alex Poatan Pereira. Fora do trabalho, pratica boxe, pesca, corridas e gosta de viajar para destinos de esqui.