Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine participam de painel na CCXP

Atrizes estiveram no evento para divulgar o filme 'Velhos Bandidos'

Rio - Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine compareceram a CCXP25, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (5). A veterana integrou o painel sobre o longa-metragem "Velhos Bandidos". A jovem artista deu um beijo na bochecha da colega de cena e se emocionou no palco do evento. 
Os atores Ary Fontoura, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos integram o elenco principal do filme. A produção ainda terá as participações especiais de Reginaldo Faria, Vera Fischer e Tony Tornado.
Com previsão de estreia para 2026, o filme narra a história do casal de aposentados Marta (Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), que planejam um assalto à banco. Só que para o roubo ser perfeito eles irão precisar da ajuda de dois jovens assaltantes. A pedra no caminho do grupo será o investigador Oswaldo (Lázaro Ramos).
