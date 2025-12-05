Huck falou sobre polêmica em foto com indígenas no Xingu Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Luciano Huck respondeu nesta sexta-feira (5) as críticas que recebeu após visitar o Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, e pedir que os presentes evitassem mostrar o celular e roupas "comuns" na hora de tirar uma foto. O momento ocorreu nos bastidores da gravação para o "Domingão com Huck", da TV Globo.
fotogaleria
Luciano Huck falou sobre as críticas que recebeu em visita ao Parque Indígena do Xingu - Reprodução/Instagram
Anitta e Luciano Huck visitaram o Parque Indígena do Xingu para matéria do 'Domingão' - Reprodução/Instagram
Huck falou sobre polêmica em foto com indígenas no Xingu - Reprodução/Instagram
"Minha relação com as comunidades indígenas no Brasil atravessa décadas. Sou, e sempre serei, defensor dos povos originários, de sua cultura, de sua territorialidade e de sua preservação. Dos Zo’é aos Yanomami, estive pessoalmente em dezenas de terras indígenas ao longo da minha trajetória. Eu conheço de perto essa realidade; não foi alguém que me contou", escreveu nos Stories. 
O apresentador destacou o respeito pelas decisões dos povos indígenas sobre as tradições e modo de vida. "Sobre a imagem em questão, registrada nos bastidores de uma gravação, é importante esclarecer: não se tratou de impor qualquer tipo de limitação cultural ou de consumo. Foi apenas uma decisão de direção de arte, um ajuste pontual dentro do contexto de um set de filmagem, nada além disso", afirmou ele. 
Entenda 
Huck gravou a matéria junto da cantora Anitta e fez o pedido para que os telefones não aparecessem no registro fotográfico. "Quanto mais a gente conseguir preservar as nossas cenas sem celular… Porque assim, quando aparece vocês de celular, eu acho que mexe na cultura original. Quando tiver gravando, se vocês puderem 'segurar' o celular, eu acho que, quem tiver que ver, valoriza mais vocês", justificou. 