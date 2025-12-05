Rafa Kalimann faz carta aberta à filha, Zuza - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2025 20:39

Rio - Rafa Kalimann aqueceu as redes sociais na noite desta sexta-feira (5) ao compartilhar uma carta aberta para a filha, Zuza, fruto do relacionamento com o cantor Nattan. A influenciadora espera a bebê para o final do ano ou início de 2026, e o nome escolhido homenageia a avó do artista, conhecida pelo mesmo apelido.



O casal aparece em um vídeo na beira do mar, embalado pela música “A Vida é Boa com Você”, de Bryan Behr. Nas imagens, os dois trocam carinhos e vivem um momento de tranquilidade antes da chegada da primeira filha. Rafa descreve essa fase como um período de transformação e afeto.



"Oi filha, dessa vez a carta vai ser em voz alta. Começo te falando que você foi a melhor coisa que aconteceu aqui e que sua espera é doce, familiar e aconchegante. Talvez pelo fato de eu sonhar com sua chegada desde muito nova, ter pensado tanto em como seria gerar você e com nosso encontro. Estou recebendo a graça de ver nascer em mim uma versão que não existia antes. Falta pouco agora… e quero muito te contar que por aqui você tem duas pessoas que já carregam um amor indecifrável por você", iniciou.

Ela reconhece a mistura de alegrias e inseguranças que acompanha a gravidez: "Nós ainda não sabemos bem como é esse amor, não entendemos ao certo como ele reverbera aqui, só que é profundo, intenso e já muito protetor. Nós precisávamos de você e me emociona perceber como Deus faz tudo do jeito que tem que ser. Planejamos sua vinda e fomos escolhidos pra te receber."

Rafa abre o coração ao falar das dúvidas que surgem durante a espera e cita momentos mais difíceis: "Talvez você ouça ainda aí nossos desabafos por não termos certezas sobre como vai ser sua chegada, se conseguiremos ser bons pais, se faremos tudo certo e o quanto já rimos das nossas óbvias inseguranças de quem só vai aprender na prática. Também tem choro no banheiro, questionamentos, medos e oscilações nas emoções e me perdoa se não consigo te blindar de tanto sentir, também é nossa primeira vez vivendo isso e tudo é muito profundo."

Em outro trecho, Rafa revela que sente apego aos últimos dias de gestação: "Vou sentir saudades dos seus chutinhos, de sermos só uma, de saber que tem dois corações batendo em um só corpo, que você se forma um pouquinho a cada dia, da barrigona enorme que a mamãe está.

As expectativas sobre a personalidade da filha também aparecem na carta: "Eu e seu pai ficamos horas refletindo em como vão ser seus olhos, seu sorriso, seus cabelos… se você vai gostar de música, de arte ou matemática, se vai ser parecida com ele na energia ou mais tranquila e centrada. Já deve rolar muitas risadinhas quando seu pai tá por perto… vai se acostumando, filha."

"A gente se pega pensando em como vamos te educar, te ensinar sobre a vida, como te daremos os ‘nãos’ necessários. Oramos todos os dias por você, pra que você venha com saúde, no seu tempo… pra ser luz aqui, que você tenha humildade e bom coração, que não se esvazie ou limite com a maldade do mundo… oramos pra que você venha cheia de sorrisos e brilho nos olhos. Tudo já tem um cheirinho de novidade, de amor puro. Estamos nascendo de novo pra te ver nascer", finalizou.