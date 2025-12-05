Gisele Bündchen e Tom Brady prestam homenagens a filha, Vivian - Reprodução / Instagram

Gisele Bündchen e Tom Brady prestam homenagens a filha, Vivian Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2025 16:05

Rio - Gisele Bündchen comemorou nesta sexta-feira (5) o aniversário de 13 anos da filha, Vivian Lake. A modelo, de 45 anos, publicou uma foto antiga ao lado da menina e deixou uma mensagem carinhosa.

"13 anos atrás, eu me tornei a mamãe mais sortuda porque você nasceu. Obrigada por ser a melhor filha!", escreveu. No registro, mãe e filha aparecem abraçadas e com o mesmo penteado. A top model também declarou admiração pela adolescente. "O mundo é um lugar mais iluminado porque você está nele. Continue brilhando!", afirmou.Tom Brady também marcou a data com uma homenagem. O ex-jogador divulgou um álbum com imagens de vários períodos da vida de Vivian. "Minha garotinha. Feliz aniversário para minha preciosa e eterna garotinha. Eu te amo mais do que as palavras podem descrever, e você é uma bênção para mim e para nossa família todos os dias", disse.Vivian faz parte de uma família cheia de irmãos. Ela é a caçula do antigo casamento de Gisele e Tom, que também são pais de Benjamin, de 15 anos. Brady é ainda pai de Jack, de 18 anos, do relacionamento com a atriz Bridget Moynahan. Já Gisele teve River, o mais novo, com Joaquim Valente.