Maria Gadú recebe homenagens de aniversário
Cantora completou 39 anos nesta quinta-feira (4)
Virginia ganha chocotone gigante avaliado em mais de R$ 5 mil
Influenciadora levou o presente para celebração do aniversário do cunhado
Luciana Gimenez surge com look sensual e ganha elogios
Apresentadora surgiu com camiseta personalizada e cinta liga nas redes sociais
Bruna Biancardi relembra relação complicada com Rafaella, irmã de Neymar
Namorada de Gabigol afirmou que tinha ciúmes da influenciadora
Grávida de Zuza, Rafa Kalimann escreve carta aberta para filha
Bebê é fruto da relação com o cantor Nattan
Na reta final, Camila Queiroz compartilha nova série de cliques grávida
Atriz abriu um álbum de fotos nas redes sociais
Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine participam de painel na CCXP
Atrizes estiveram no evento para divulgar o filme 'Velhos Bandidos'
