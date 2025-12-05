Maria Gadú recebe homenagens de aniversárioReprodução / Instagram

Rio - Maria Gadú completou 39 anos nesta quinta-feira (4) e recebeu muitas homenagens nas redes sociais. A cantora compartilhou um vídeo celebrando o aniversário de maneira descontraída em um restaurante ao lado de amigas e da mulher, Ana Paula Popi.
No registro, a aniversariante bate palmas e dança enquanto os entes queridos cantam o clássico "Parabéns para você". O momento especial teve direito a sobremesa com velinhas. Quando elas apagaram antes da hora, Gadú acendeu e assoprou um isqueiro. A artista comemorou na estrada, já que cumpriu agenda de show em Itaperuna, interior do Rio.
A cantora ganhou mensagens carinhosas. "Hoje é aniversário da mulher que eu amo! Que sua vida seja repleta de guloseimas e conquistas. Desejo o infinito de luz, paz, saúde, eu e Alice na sua vida! Te amo infinito", declarou Ana Paula, citando a filha do casal, de 2 anos.
"Feliz aniversário para a nossa querida", escreveu o perfil oficial de Milton Nascimento. "Feliz aniversário para uma das grandes amigas que tenho nessa vida. Te amo. Sigamos sempre juntos", disse o filho do ícone da MPB, Augusto Nascimento.
"Feliz aniversário para a querida Maria Gadú. Saúde, paz e amor", desejou Djavan. "Feliz aniversário para minha querida Maria Gadú. Muita saúde, paz e felicidades", expressou Caetano Veloso. "Hoje é dia da minha amiga e parceira de luta. Feliz aniversário. Muita saúde e paz", disse Paula Lavigne. "Feliz aniversário", publicou Ana Carolina, resgatando muitas fotos das duas juntas.