Lincoln Tornado e Karine Teles assumem namoro - Reprodução/Instagram

Lincoln Tornado e Karine Teles assumem namoroReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2025 12:00 | Atualizado 05/12/2025 12:06

Rio - Apresentadora do "Esporte Espetecular", da TV Globo, Karine Alves, 43 anos, está namorando o ator Lincoln Tornado, 40, filho de Tony Tornado. O romance foi oficializado com uma declaração repleta de afeto no Instagram.

fotogaleria

O artista compartilhou fotos do casal e abriu o coração ao falar sobre a parceira. "Tem pessoas que entram na nossa vida pra somar. Ela é uma delas. Orgulho total de você Que mulher incrível. Sua história, trajetória de vida pessoal, profissional, é de se admirar. Uma mulher inteligente, linda, letrada racialmente, que sabe o seu papel na sociedade e está onde está por ser autêntica, talentosa e persistente, sem perder a delicadeza e cuidado com o próximo", escreveu.Lincoln seguiu a homenagem destacando o impacto da relação em sua vida. "Tenho aprendido muita coisa sobre relacionamento, autoconhecimento, como me comunicar e tentar ser a minha melhor versão. Te agradeço por isso. Planos futuros? Temos. Planos presentes? Também. Temos pouco tempo juntos, mas me alegro ao pensar o quanto ainda pode vir pela frente. Te amo, Karine, e conte comigo para o que precisar. Do seu amigo e companheiro pra todas as horas", declarou o ator, que já integrou produções como "O Astro" (2011), "Amor Eterno Amor" (2012) e "A Infância de Romeu e Julieta" (2023).A apresentadora respondeu nos comentários demonstrando surpresa com a exposição carinhosa. "Como sempre, me surpreendendo! Não estava preparada pra esse post! Que a nossa história siga cheia de carinho, aprendizados, momentos incríveis e com 72582638 memes no direct!! Te amo!", escreveu Karine.