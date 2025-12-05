Lincoln Tornado e Karine Teles assumem namoroReprodução/Instagram
O artista compartilhou fotos do casal e abriu o coração ao falar sobre a parceira. "Tem pessoas que entram na nossa vida pra somar. Ela é uma delas. Orgulho total de você Que mulher incrível. Sua história, trajetória de vida pessoal, profissional, é de se admirar. Uma mulher inteligente, linda, letrada racialmente, que sabe o seu papel na sociedade e está onde está por ser autêntica, talentosa e persistente, sem perder a delicadeza e cuidado com o próximo", escreveu.
Lincoln seguiu a homenagem destacando o impacto da relação em sua vida. "Tenho aprendido muita coisa sobre relacionamento, autoconhecimento, como me comunicar e tentar ser a minha melhor versão. Te agradeço por isso. Planos futuros? Temos. Planos presentes? Também. Temos pouco tempo juntos, mas me alegro ao pensar o quanto ainda pode vir pela frente. Te amo, Karine, e conte comigo para o que precisar. Do seu amigo e companheiro pra todas as horas", declarou o ator, que já integrou produções como "O Astro" (2011), "Amor Eterno Amor" (2012) e "A Infância de Romeu e Julieta" (2023).
A apresentadora respondeu nos comentários demonstrando surpresa com a exposição carinhosa. "Como sempre, me surpreendendo! Não estava preparada pra esse post! Que a nossa história siga cheia de carinho, aprendizados, momentos incríveis e com 72582638 memes no direct!! Te amo!", escreveu Karine.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.