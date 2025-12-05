Juliana Merhy desabafou sobre Gil, que namora a ex-BBB Elana Valenaria - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2025 09:13

A influenciadora Juliana Merhy afirmou que está grávida de Gil Baloi, zagueiro que namora a ex-BBB Elana Valenaria. Em comunicado publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (4), ela disse que apesar da confirmação da paternidade, através de um exame de DNA, não está tendo o apoio do jogador, aposentado desde o último mês de setembro.

"Diante das informações divulgadas, tenho o dever de me manifestar e confirmar que estou grávida do Gil, que é, de fato, o pai do meu bebê, o que foi comprovado por exame de DNA realizado a seu pedido. Enfrento uma gestação de risco, atravessando um período de grande fragilidade emocional, com crises severas de ansiedade, limitando a minha rotina apenas às consultas médicas e aos cuidados indispensáveis com a minha saúde e a do meu filho", afirmou.

Segundo Juliana, Gil não deu "qualquer forma de amparo". "Apesar da confirmação de paternidade, sigo vivendo este período extremamente delicado sem a presença, o apoio ou qualquer forma de amparo por parte do genitor, que optou, desde o início, por se manter distante e ignorar a existência do nosso bebê."

A reportagem tenta contato com a assessoria do ex-atleta para um posicionamento. O espaço está aberto.

Sobre o jogador

Gil tem 38 anos e vestiu a camisa do Corinthians, onde conquistou o Campeonato Brasileiro em 2015, o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana em 2013. Ele também teve passagens por Santos e Cruzeiro. O zagueiro namora Elana, ex-participante do BBB 19 e do reality "No Limite", desde março de 2023.