Juliana Merhy desabafou sobre Gil, que namora a ex-BBB Elana ValenariaReprodução / Instagram
Influencer diz estar grávida de jogador que namora ex-BBB: 'Ele optou por ignorar o bebê'
Segundo Juliana Merhy, a paternidade de Gil, ex-Corinthians, foi confirmada por exame de DNA
Influencer diz estar grávida de jogador que namora ex-BBB: 'Ele optou por ignorar o bebê'
Segundo Juliana Merhy, a paternidade de Gil, ex-Corinthians, foi confirmada por exame de DNA
Maiara e Maraisa gravam audiovisual em São Paulo
'Ainda estamos tentando explicar o que foi viver esse dia', disse a dupla sertaneja
Vídeo! Léo Pereira se declara e beija Karoline Lima em festa do Flamengo
Zagueiro e influenciadora estavam juntos desde 2023 e terminaram relacionamento em setembro deste ano
Marido de Isabel Veloso emociona ao publicar foto com o filho
Influenciadora precisou ser intubada novamente após apresentar complicações respiratórias
Thiago Nigro se derrete em passeio com a filha: 'Meu amor'
Empresário exibiu o rostinho da bebê em registro nas redes sociais
Timothée Chalamet surge de surpresa e agita fãs na CCXP25
Ator está no Brasil para divulgar seu novo filme 'Marty Supreme'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.