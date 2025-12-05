Publicidade
Maiara e Maraisa gravam audiovisual em São Paulo
'Ainda estamos tentando explicar o que foi viver esse dia', disse a dupla sertaneja
Rio - Maiara e Maraisa reuniram muitos fãs na gravação do DVD "Melhor Que Imaginei" em São Paulo, na noite desta quinta-feira (4). Através das redes sociais, a dupla sertaneja celebrou o novo projeto, dando detalhes sobre os bastidores e a emoção que sentiu.
"Ainda estamos tentando explicar o que foi viver esse dia! E olha, foi melhor que imaginei. Entre risos, correria, retoques, abraços e aquele frio na barriga que só a gravação de um novo DVD provoca, a gente guardou cada detalhe pra dividir com vocês, e ainda vem muito mais", iniciou.
"Esses bastidores mostram exatamente o que sentimos: verdade, entrega e mais um sonho acontecendo diante dos nossos olhos. Obrigada a cada um que fez parte dessa história e a vocês, que são nosso combustível todos os dias. O projeto está lindo, está intenso, está cheio de alma, e isso aqui é só um pedacinho. Vem aí 'Melhor Que Imaginei', e mal podemos esperar pra mostrar tudo pra vocês, lançamento por lançamento", concluiu a dupla.
Para a gravação, Maiara vestiu blusa branca e saia preta estruturas, com cinto marrom. Já Maraisa optou por usar vestido preto longo e recortado nas pernas, com colar dourado e cabelo preso. Durante a gravação, as irmãs receberam a mãe, Almira Henrique Pereira, no palco. Elas cantaram abraçadinhas e presentearam a matriarca com buquês de flores.
O novo audiovisual conta com as faixas "Quem Sente Saudade Sou Eu", 90/10", "Fragrância", "Sorte de alguém", "Homem Carinhoso", "80 nomes", "Canseira", "Saudade Uma Ova", "Pra Você", "Se Namora", "Sustenta", "Boa Noite Falsificado", "Versões De Mim", "Outros Quinhentos" e "Despedida ou Volta".
