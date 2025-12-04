Timothée Chalamet na CCXP25, em São PauloReprodução/Patrícia Devoraes/Brazil News
Timothée Chalamet surge de surpresa e agita fãs na CCXP25
Ator está no Brasil para divulgar seu novo filme 'Marty Supreme'
Timothée Chalamet surge de surpresa e agita fãs na CCXP25
Ator está no Brasil para divulgar seu novo filme 'Marty Supreme'
Poze do Rodo e Vivi Noronha aparecem no mesmo evento após separação
Ex-casal prestigiou a formatura da primogênita
Bruna Marquezine opina sobre manter amizade com ex
Atriz aconselhou internauta a se afastar antes de investir em nova forma de relação
Deborah Secco celebra os 10 anos da filha Maria Flor
A atriz homenageou a menina com declaração nas redes sociais
Camila Pitanga compartilha fotos inéditas ao lado do noivo
Camila e Patrick oficializaram o noivado em agosto, após quatro anos de relacionamento
Katy Perry e Justin Trudeau posam em evento oficial
O casal almoçou com o ex-primeiro-ministro japonês Fumio Kishida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.