Timothée Chalamet na CCXP25, em São Paulo - Reprodução/Patrícia Devoraes/Brazil News

Publicado 04/12/2025 20:49

Rio - Timothée Chalamet, 29 anos, causou tumulto entre os visitantes da CCXP25, em São Paulo, nesta quinta-feira (4), ao aparecer de surpresa em uma ativação especial de "Marty Supreme", seu novo filme.

Com um look nas cores do Brasil, Timothée surgiu de repente, interagiu com os fãs, distribuiu autógrafos e posou para fotos. O ator é apontado como um forte concorrente de Wagner Moura e Leonardo DiCaprio na corrida pelo Oscar de Melhor Ator em 2026.

"Marty Supreme", que tem estreia marcada para 8 de janeiro de 2026, conta com Gwyneth Paltrow, 52 anos, interpretando o par romântico de Timothée no longa.