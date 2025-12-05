Isabelly Pereira e Poze do Rodo voltam a se seguir nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Isabelly Pereira e Poze do Rodo voltam a se seguir nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2025 10:12 | Atualizado 05/12/2025 10:14

Rio - Isabelly Pereira, conhecida por ter vivido um relacionamento com Poze do Rodo e ser mãe de uma das filhas do artista, resolveu se pronunciar após os internautas perceberem que ela e o funkeiro voltaram a se seguir nas redes sociais. O assunto chamou a atenção porque acontece pouco tempo depois do término do cantor com Vivi Noronha.

fotogaleria

A influenciadora contou, nesta quinta-feira (4), que essa reaproximação aconteceu devido à filha que eles têm juntos, Jade. "Nada anula esses dois anos da Jade. Tudo o que aconteceu nesses dois anos, aconteceu de fato. Eu vim aqui, eu dei a cara a tapa, eu falei e não retiro nadinha do que eu disse", disse ela, que já havia usado as redes anteriormente para afirmar que Poze era ausente na criação da menina. "Agora, a gente conseguiu ter uma conversa amigável, algo que eu já queria há muito tempo, mas a gente não conseguia."



Segundo a influenciadora, Poze do Rodo ouviu tudo o que ela tinha a dizer e se mostrou disposto ao diálogo. "Falei tudinho que eu acredito que ele deveria escutar, ele entendeu e reconheceu, o que é uma coisa importante. Nós resolvemos manter uma amizade em prol da Jade. Nunca neguei a vontade que eu tinha de ter um pai presente. Inclusive, eu sempre deixei muito claro aqui o vazio que eu tenho por meu pai não ter sido presente na minha vida. Ele faleceu e eu era bem novinha", relatou.



Ela ainda reforçou que jamais criou obstáculos para que a menina tivesse o pai por perto. "Conversamos e é isso que importa. Eu resolvi perdoar [o Poze] e acreditar na mudança dele pela minha filha. Nós iremos manter uma amizade. Pensei muito se eu seguiria ele de volta, porque a internet é muito extremista", explicou.



Por fim, ela contou que optou por dar esse passo como forma de demonstrar que está disposta a confiar na nova postura do cantor. "Resolvi seguir de volta para mostrar que estou dando esse voto de confiança para ele. Eu realmente estou confiando nessa mudança. Quero, de verdade, que as coisas mudem e a Jade tenha a referência de pai", finalizou, mostrando esperança nessa nova fase.