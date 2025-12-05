Isabelly Pereira e Poze do Rodo voltam a se seguir nas redes sociaisReprodução/Instagram
Segundo a influenciadora, Poze do Rodo ouviu tudo o que ela tinha a dizer e se mostrou disposto ao diálogo. "Falei tudinho que eu acredito que ele deveria escutar, ele entendeu e reconheceu, o que é uma coisa importante. Nós resolvemos manter uma amizade em prol da Jade. Nunca neguei a vontade que eu tinha de ter um pai presente. Inclusive, eu sempre deixei muito claro aqui o vazio que eu tenho por meu pai não ter sido presente na minha vida. Ele faleceu e eu era bem novinha", relatou.
Ela ainda reforçou que jamais criou obstáculos para que a menina tivesse o pai por perto. "Conversamos e é isso que importa. Eu resolvi perdoar [o Poze] e acreditar na mudança dele pela minha filha. Nós iremos manter uma amizade. Pensei muito se eu seguiria ele de volta, porque a internet é muito extremista", explicou.
Por fim, ela contou que optou por dar esse passo como forma de demonstrar que está disposta a confiar na nova postura do cantor. "Resolvi seguir de volta para mostrar que estou dando esse voto de confiança para ele. Eu realmente estou confiando nessa mudança. Quero, de verdade, que as coisas mudem e a Jade tenha a referência de pai", finalizou, mostrando esperança nessa nova fase.
