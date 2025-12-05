Angélica chora por ter que deixar formatura do filho para apresentar programa Reprodução do Instagram

Rio - Angélica, de 52 anos, se emocionou durante o programa "Angélica Ao Vivo", do GNT, na noite desta quinta-feira (4), ao revelar que precisou deixar a formatura do filho, Benício, para ir trabalhar. Com isso, ela não conseguiu ver a entrega do canudo dele. 
"Acabei de voltar da formatura de ensino médio do meu filho Benício. Olha que lindo", afirmou ela. Em seguida, a loira exibiu um clique ao lado do filho - que vestia uma beca - e do marido, Luciano Huck. "Meu filho, eu te amo. Ele falou: 'mãe, arrasa aí, boa sorte'. Tive que sair, deixei ele lá. Não consegui ver a hora do canudo, porque eu tinha que estar aqui. Fico emocionada de falar", completou Angélica, que foi às lágrimas.
A apresentadora recebeu o apoio dos colegas que estavam na atração. "A gente perde alguns momentos, mas eles só são só o que são porque vê essa mãe trabalhando, como você trabalha, realizando o sonho dela. É muito orgulho que ele deve ter", disse Mônica Martelli.
André Marques também aproveitou o momento para elogiar a loira. "Quando o primeiro nasceu, a gente fazia Video Show juntos. E ela sempre muito profissional de trabalho, é legal a gente valorizar quem é assim. Ela foi, teve o primeiro filho e voltou logo a trabalhar, porque a gente tinha programação para estar no ar. Uma profissional exemplar. Sempre quis te dar parabéns". 
No Instagram, Angélica publicou o trecho deste momento e escreveu: "Entre a formatura do Beni e o estúdio, sigo nessa dança que a vida inventa. Eles crescem, eu me reinvento. E lembro, de novo, que ser mãe e ser mulher é caminhar na mesma direção". 
Além de Benício, a artista tem mais dois filhos, Joaquim, de 20, e Eva, de 13, frutos do relacionamento com Luciano Huck. 
