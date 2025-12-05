Anitta lança no EP - Iude Richele/Divulgação

Anitta lança no EPIude Richele/Divulgação

Publicado 05/12/2025 10:24

Rio - Com uma pegada sexy, bem no climão do verão e já de olho no Carnaval, Anitta lançou seu novo EP nesta quinta-feira (4) com seis faixas inéditas e participações especiais. Para entrar no clima de folia e sedução, o "Ensaios da Anitta" conta com feats de peso: Pabllo Vittar, Marina Sena, Lexa, Pocah, Felipe Amorim, Viviane Batidão, Nattan e outros.

“A ideia é que, ano após ano, a gente vá alimentando esse projeto, transformando em um mega disco carnavalesco, sabe?”, explica a cantora.

Anitta diz ainda que seu Carnaval é feito de muitos ritmos e influências diferentes. "Vocês sabem. As novas músicas celebram essa riqueza toda. As batidas vão do funk ao tecnomelody, do piseiro à música eletrônica. Puro suco da festa mais brasileira do mundo”.

Pocah e Lexa também marcam presença na tracklist com “Brincadeira Gostosa”. que tem clima de baile funk carioca, com letra que é flerte puro: “Tu e meu copão no baile, é disputa acirrada/De quem me deixa mais louca, de quem deixa mais safada”.

"Fala Quem É” reúne outro time de peso: Pabllo Vittar e Marina Sena cantam ao lado de Anitta.

“Esse EP é feito de parcerias musicais incríveis. ‘Fala Quem É’ é um dos meus exemplos favoritos disso, já que une a força das artistas que participam, dando espaço pra cada uma se expressar de uma forma diferente. E tem também o funkzão que gravei com Pocah e Lexa, minhas amigas. É o tipo de música que nós dançaríamos juntas num momento de curtição, de festa… Eu amo!”, festeja a patroa.

Parceria com o cearense Felipe Amorim e o produtor HITMAKER, a dançante “Gostosin” mistura a levada do forró e do piseiro com a sonoridade do funk, que aqui surge influenciado pelo rave funk (típico das regiões sul e sudeste do país). Felipe Amorim, que em 2025 emplacou o hit “Eu Vou na Sua Casa”, celebra a parceria.

“Já conheço a Anitta há algum tempo, já estive em alguns Ensaios e estava na hora de vir uma música nossa, né? Todo mundo sempre pediu e o momento chegou, tô apostando muito

em ‘Gostosin’, ela tem uma vibe que não deixa ninguém parado e Hitmaker também deu o

nome”, comemora.

“Cheio de Vontade”, dueto com Priscila Senna, é outro exemplo dos encontros musicais que brilham no EP. A produção começa minimalista, um funk sensual. Mas, a partir do refrão, mergulha no brega pop característico da cantora pernambucana.

“Tô na maldade/Com o corpo cheio de vontade/De você, amor”, cantam os versos. O clima de parceria entre mulheres se reforça em “Só Pra Tu”, aguardada colaboração de Anitta com a paraense Viviane Batidão, conhecida como a Rainha do Tecnomelody.

Revelada ao vivo no palco do Global Citizen Festival: Amazônia em novembro, a canção é o hino perfeito para o verão: dançante e bem-humorada.

“Gravar uma música com a Anitta foi um sonho realizado. ‘Só pra Tu’ une o tecnomelody e o pop do jeitinho que eu imaginava. A faixa tem coprodução musical assinada pelo maestro e amigo Rodrigo Camarão, que trouxe a identidade sonora que queríamos para essa parceria. Estrear essa música no primeiro Global Citizen Festival da América Latina, justamente onde este ritmo nasceu, foi histórico”, relembra a artista natural de Santa Izabel do Pará.

Outra produção que já havia sido revelada aos fãs é “Sede de Você”, dueto com o cearense Nattan. Anitta se encontrou com o músico em Las Vegas no último domingo (30), onde apresentaram a colaboração ao vivo, durante a gravação de um audiovisual do artista. O forró pop romântico e sensual da canção movimentou as redes e deixou os fãs curiosos para conferir a versão de estúdio.

Temporada Pré-Carnaval

O EP “Ensaios da Anitta” abre alas para a aguardada temporada pré-carnavalesca da cantora, que em 2026 viajará pelo país com o show pré-folia de mesmo nome. Serão dez apresentações, entre janeiro e fevereiro, passando por capitais como Belém, Fortaleza, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Campinas e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, também não ficam de fora.

Para 2026, a carioca escolheu como tema do seu carnaval o “Cosmos”, celebrando a astrologia e o universo místico. Ao longo da turnê, ela deve apostar em figurinos icônicos, inspirados em diferentes elementos do zodíaco.

Os Ensaios da Anitta já se tornaram uma das turnês mais aguardadas do calendário brasileiro, anualmente movimentando a pré-folia de diversas regiões brasileiras. Em 2025, por exemplo, foram mais de 250 mil ingressos vendidos.

Os shows antecipam os cortejos do Bloco da Anitta, que anualmente arrastam multidões no Rio de Janeiro em Salvador. Para 2026, a novidade é a inclusão de São Luís do Maranhão no itinerário do trio elétrico.

O show do Ensaios da Anitta acontecerá dia 20 de janeiro no Rio. E o bloco sairá dia 21 de fevereiro.