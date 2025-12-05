A atriz Luiza Mariani - Reprodução/Sem Censura

Publicado 05/12/2025 13:21

Rio - A atriz Luiza Mariani, de 45 anos, se emocionou ao revelar pela primeira vez que passou por uma mastectomia dupla depois de receber o diagnóstico de câncer de mama. Em entrevista ao "Sem Censura" desta quinta-feira (4), ela detalhou o processo e destacou a importância da mamografia.

"Fiz uma mastectomia em fevereiro deste ano. Tirei as duas mamas. Estou ótima. Tive um carcinoma in situ. Descobri no exame de mamografia de rotina no ano passado. A sorte é que tive um diagnóstico muito precoce", contou ela.

A mastectomia dupla é a cirurgia para remover as mamas, total ou parcialmente, indicada para tratar câncer de mama em ambas as glândulas ou para reduzir drasticamente o risco genético.



A atriz explicou que a doença não apresentava sinais perceptíveis ao toque e que o diagnóstico só foi possível com a realização da mamografia.

"A minha primeira cirurgia foi em 4 de dezembro do ano passado, há um ano....A mamografia salva-vidas. A mamografia salvou a minha vida. (O tumor) Não era sensível ao toque porque eram microcalcificações, eram multifocais. Só através da mamografia que era possível detectar o que eu tinha", afirmou.

Segundo Luiza, os médicos optaram primeiro por um procedimento conservador, mas, após o resultado da patologia foi necessária fazer a mastectomia.



"Achei importante falar porque é um serviço que a gente presta. A gente se sente muito sozinha. É uma floresta escura e densa que a gente atravessa, mas a luz se fez presente e entrou por todas as frestas", disse ela.

A atriz está lançando o filme Cyclone, onde interpreta a personagem principal. Sua trajetória na artes começou cedo: aos 15 anos, subiu ao palco na montagem de "Confissões de Adolescente", marcando sua estreia no teatro. Na TV, a estreia foi em 1998, quando integrou o elenco de "Malhação". Atuou ainda em "Desejos de Mulher", "JK", "A Cura" e "Detetives do Prédio Azul".

