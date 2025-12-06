Cocona se assume trans não-binário - Reprodução / Instagram

Cocona se assume trans não-binárioReprodução / Instagram

Publicado 06/12/2025 18:44

Rio - Cocona, integrante do grupo japonês XG, se assumiu uma pessoa transmasculina não-binária e revelou que passou por uma mastectomia masculinizadora - cirurgia plástica para a retirada dos seios. O anúncio foi feito neste sábado (6), data em que o rapper completa 20 anos.

Nas redes sociais, Cocona publicou as primeiras fotos em que mostra parte da cicatriz do peito. Na legenda do post, o rapper se abriu em um longo texto. "Ao iniciar este novo capítulo da minha vida, quero compartilhar algo que está no meu coração há muito tempo", iniciou.

"Sou uma pessoa transmasculina não-binária designado mulher ao nascer (AFAB). No início deste ano, fiz uma mastectomia. Nasci e fui percebido como mulher, mas esse rótulo nunca representou quem eu realmente sou. Vivo de uma maneira que me parece mais masculina e fiel à minha essência. A coisa mais difícil que já enfrentei foi me aceitar e me amar [...] Agora, finalmente posso dizer: 'Não há nada de errado comigo por dentro'", seguiu.

Cocona faz parte do XG desde 2022. O grupo se inspira no hip-hop e R&B e é conhecido por músicas como "Left Right", "Something Ain’t Right" e "Shooting Star". Além do rapper, o grupo também é formado por Chisa, Hinata, Jurin, Harvey, Juria e Maya.

Veja o comunicado na íntegra

"Olá, meu nome é Cocona.

Hoje, completei 20 anos. Ao iniciar este novo capítulo da minha vida, quero compartilhar algo que está no meu coração há muito tempo.



Sou uma pessoa transmasculina não-binária designado mulher ao nascer (AFAB). No início deste ano, fiz uma mastectomia. Nasci e fui percebido como mulher, mas esse rótulo nunca representou quem eu realmente sou. Vivo de uma maneira que me parece mais masculina e fiel à minha essência.



A coisa mais difícil que já enfrentei foi me aceitar e me amar. Mas, à medida que comecei a fazer isso, consegui abrir uma nova porta. Aquele momento mudou a forma como vejo e entendo o mundo,e me deu a coragem e a força para crescer.



Agora, finalmente posso dizer: 'Não há nada de errado comigo por dentro'. Só consegui chegar até aqui graças às pessoas que me ouviram e estiveram ao meu lado —meus membros, Simon-san e meus pais. Sou verdadeiramente grato por essa jornada

e por cada milagre que nos uniu.



Esta mensagem ficou um pouco longa, mas eu só queria agradecer — por caminharem ao meu lado e me apoiarem durante todo esse tempo. Estou muito animado com o futuro que continuaremos a construir juntos com a XG e a XGALX.



Que estas palavras acendam suavemente uma faísca no coração de alguém. E a todos que precisarem — que o meu amor os alcance. Com amor, sempre".