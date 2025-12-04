Samuel Lino e Nicole Bahls - Reprodução/Instagram

Samuel Lino e Nicole BahlsReprodução/Instagram

Publicado 04/12/2025 10:08

Rio - Em meio a rumores de um romance com Nicole Bahls, 40 anos, Samuel Lino, 25, comemorou o gol do título do Flamengo no Campeonato Brasileiro com um gesto de coração, nesta quarta-feira (3).

No final do jogo, que terminou em 1 a 0 em cima do Ceará, ao ser perguntado pela TV Globo se o gesto foi direcionado para a torcida, que o havia vaiado antes, Lino falou que o coração foi para "uma pessoa especial". Nas redes sociais, o nome de Nicole entrou para os assuntos mais comentados e ela reagiu com bom humor no X. "Gente...passada! Meu nome nos Assuntos do Momento. O que houve? Rs", escreveu.

"Rumores que a senhora está de romance com o responsável pelo gol do título brasileiro de 2025", respondeu uma internauta. "Porque você é uma pessoa especial, diva, adota um urubu agora e chama de enea", brincou mais uma.

"Flamengo é babado", completou a atriz e influenciadora. Por fim, ela celebrou o título com seu famoso bordão e escreveu: "Flamengo Campeão mais uma vez.. Parabéns a todos os flamenguistas! Rio em festa, ai que tudoooo".

O Flamengo foi tetracampeão da Taça Libertadores no último sábado (29) e Nicole foi uma das convidadas da festa com parte do elenco do time, que aconteceu no domingo (30).

Procurada pela reportagem, a assessoria de Nicole garantiu que ela não está namorando: "Nicole está solteira, focada na carreira, trabalhando muito e feliz com tudo o que este ano representou na vida dela", disse.



