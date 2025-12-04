Suzanna Freitas - Reprodução/Instagram

Rio - Filha de Kelly Key e Latino, Suzanna Freitas, 25 anos, detalhou aos seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (3), quanto tempo demorou para emagrecer 26 quilos.

“Aproximadamente dois anos e meio. Foi quando virou a chave na minha cabeça e eu comecei a treinar de forma mais disciplinada”, detalhou a jovem.

Suzanna contou que fez uso de medicamentos para emagrecer, mas afirmou que só isso não adianta. “Acho que é um conjunto de coisas que a gente faz pra ficar com corpo bacana. Em 2023 foi quando eu cheguei no auge do meu sobrepeso… Voltei a treinar, comecei a ter mais consciência muscular na academia. O [remédio para emagrecimento] veio também como uma forma de me auxiliar nesse processo, então acho que foi um conjunto de coisas", disse.

Desde 2023, quando chegou a pesar 92 quilos, ela afirma que já estava treinando. "E hoje sigo aí no meu foco. Não fazia dieta, então inserir isso como um hábito para mim também foi uma coisa que demorou, mas eu acho que desde que comecei a estar mais inserida nesse meio, desde 2023, acredito que com uns dois anos por aí”, completou.



