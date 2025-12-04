Suzanna Freitas Reprodução/Instagram
Filha de Kelly Key revela em quanto tempo emagreceu 26 quilos
Suzanna Freitas conta que fez uso de medicamento aliado a dieta e atividade física
Jogador do Flamengo dedicou gol para Nicole Bahls? Entenda
Samuel Lino afirmou que gesto de coração foi para 'uma pessoa especial'
Pedro Bial reage ao seu top 5 de músicas mais ouvidas
'Pai de menina', escreveu em legenda de publicação
Ney Matogrosso e mais famosos prestigiam premiação em São Paulo
Gabriel Leone, João Gomes, César Tralli, Debora Bloch foram algumas das personalidades que receberam troféus no 'Men Of The Year 2025', nesta quarta-feira (3)
Monique Alfradique reúne amigos de 'Êta Mundo Melhor!' em lançamento de programa de TV
Comandado pela atriz, 'Beach Life' estreia nesta sexta (5), às 22h, no Canal E!
Susana Vieira expõe corte do peru de Natal na Globo e pede programa
Atriz ainda mandou recado para os novos artistas: 'Tem muita gente precisando aprender'
