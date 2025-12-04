Gilberto Gil reúne Liniker e Elba Ramalho na última noite do navio ’Tempo Rei’Will Dias / Brazil News
Liniker e Elba Ramalho se apresentam em navio de Gilberto Gil
Cantoras fizeram show no último dia do cruzeiro 'Tempo Rei', turnê de despedida do artista
Rodriguinho e Bruna oficializam casamento com presença de estrelas do pagode e ex-BBBs
Casal trocou alianças em um espaço de eventos em São Paulo
Ivete Sangalo comenta publicação do ex-marido após término
Cantora parabenizou Daniel Cady; confira
Wagner Moura pede conselho a Bruna Marquezine antes de desfile de moda
Evento reuniu grandes nomes da indústria em Nova York
Com câncer, Isabel Veloso retorna à UTI após piora respiratória
Marido da influenciadora, atualizou o estado de saúde dela nesta quarta-feira (3)
Fernanda Paes Leme coloca casarão histórico de luxo em Salvador para aluguel; veja fotos e valor
Casa reúne quatro suítes, área externa com piscina e vista privilegiada
