Gilberto Gil reúne Liniker e Elba Ramalho na última noite do navio ’Tempo Rei’Will Dias / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Gilberto Gil reuniu ícones da música na última noite do navio "Tempo Rei", sua turnê de despedida, nesta quarta-feira (3). Liniker e Elba Ramalho se apresentaram, animando e emocionando o público em alto-mar.
fotogaleria
Elba Ramalho se apresenta na última noite do cruzeiro de Gilberto Gil - Will Dias / Brazil News
Elba Ramalho faz show no navio 'Tempo Rei' - Will Dias / Brazil News
Elba Ramalho - Will Dias / Brazil News
Liniker encerra última noite do navio 'Tempo Rei', de Gilberto Gil - Will Dias / Brazil News
Liniker homenageia Gilberto Gil durante show no navio 'Tempo Rei' - Will Dias / Brazil News
Liniker faz show no navio 'Tempo Rei', de Gilberto Gil - Will Dias / Brazil News
Gilberto Gil reúne Liniker e Elba Ramalho na última noite do navio 'Tempo Rei' - Will Dias / Brazil News
A dona do sucesso "De Volta Pro Aconchego" foi a primeira a subir ao palco, levando a energia da MPB com forró e mais ritmos nordestinos. A cantora, inclusive, soltou a voz com a canção "Asa Branca", de Luiz Gonzaga.
Logo após, foi a vez de Liniker encerrar a última noite do cruzeiro com chave de ouro. A artista cantou hits da carreira, como "Negona dos Olhos Terríveis". Ela, ainda, homenageou o anfitrião, transformando o navio num grande karaokê sobre ondas. "Façam muito barulho para Gilberto Gil". disse a cantora.
O cruzeiro iniciou na segunda (1º) e contou com apresentações de mais artistas, como Nando Reis, Jorge Vercillo, Os Paralamas do Sucesso e João Gomes. Nesses dias, Gil se apresentou, inclusive ao lado da neta, Flor Gil, de 17.