Gilberto Gil reúne Liniker e Elba Ramalho na última noite do navio ’Tempo Rei’Will Dias / Brazil News

Publicado 04/12/2025 08:03

Rio - Gilberto Gil reuniu ícones da música na última noite do navio "Tempo Rei", sua turnê de despedida, nesta quarta-feira (3). Liniker e Elba Ramalho se apresentaram, animando e emocionando o público em alto-mar.

A dona do sucesso "De Volta Pro Aconchego" foi a primeira a subir ao palco, levando a energia da MPB com forró e mais ritmos nordestinos. A cantora, inclusive, soltou a voz com a canção "Asa Branca", de Luiz Gonzaga.

Logo após, foi a vez de Liniker encerrar a última noite do cruzeiro com chave de ouro. A artista cantou hits da carreira, como "Negona dos Olhos Terríveis". Ela, ainda, homenageou o anfitrião, transformando o navio num grande karaokê sobre ondas. "Façam muito barulho para Gilberto Gil". disse a cantora.

O cruzeiro iniciou na segunda (1º) e contou com apresentações de mais artistas, como Nando Reis, Jorge Vercillo, Os Paralamas do Sucesso e João Gomes. Nesses dias, Gil se apresentou, inclusive ao lado da neta, Flor Gil, de 17.