Publicado 03/12/2025 18:52 | Atualizado 03/12/2025 18:53

Rio - Isabel Veloso, de 19 anos, precisou voltar à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira (3) após apresentar sinais de dificuldade para respirar. O estado de saúde da influenciadora foi atualizado pelo marido, Lucas Veloso Borba.

No Instagram, Lucas relatou que Isabel começou o dia bem. "Hoje de manhã a Isabel amanheceu bem. Pela primeira vez em dias, ela sentiu muita fome e comeu super bem, algo que nos encheu de esperança", escreveu.No entanto, ao longo da manhã, os médicos perceberam sinais de alerta. "Ela estava com um esforço respiratório maior que o normal, como se o peito não conseguisse relaxar entre uma respiração e outra. Isso poderia levar a um cansaço do músculo respiratório, e o risco seria ele não aguentar, o que seria muito mais grave", explicou Lucas.Para garantir segurança e monitoramento adequado, a equipe médica decidiu que Isabel voltasse à UTI. "Ela está estável, bem assistida e em observação contínua. A saúde dela sempre vem em primeiro lugar. Continuamos aqui, firmes, com fé e amor. Obrigado por todas as orações e carinho de vocês", finalizou o marido.Isabel luta contra o linfoma de Hodgkin desde 2021. Durante o tratamento, passou por diversas cirurgias e raspou a cabeça seis vezes. A doença entrou em remissão em 2023, mas retornou de forma agressiva.Em janeiro de 2024, os médicos informaram que não havia tratamento eficaz disponível e estimaram uma sobrevida de aproximadamente seis meses, até julho. Apesar disso, o tumor estabilizou. Em agosto, Isabel anunciou a gravidez, tornando-se mãe de Arthur, junto com Lucas.Após a gravidez, a influenciadora precisou retomar a quimioterapia devido ao crescimento do tumor. Em maio, informou que a doença estava em remissão e que passaria por um transplante de medula óssea, com o pai como doador. O procedimento ocorreu em outubro, e Isabel recebeu alta em 10 de novembro, antes de apresentar os problemas que levaram à internação, na última quinta-feira (27). A jovem recebeu alta e foi para o quarto na sexta-feira (28). Agora, teve uma piora e retornou.