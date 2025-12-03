Fernanda Paes Leme mantém imóvel de luxo na Bahia disponível para aluguel - Reprodução/ Airbnb

Fernanda Paes Leme mantém imóvel de luxo na Bahia disponível para aluguelReprodução/ Airbnb

Publicado 03/12/2025 17:19 | Atualizado 03/12/2025 17:22

Rio - A atriz Fernanda Paes Leme abriu as portas de seu casarão histórico em Salvador para quem quer passar alguns dias na capital baiana com conforto, charme e vista de cartão-postal. O imóvel, conhecido como Casa da Figa, fica no bairro Santo Antônio Além do Carmo e aparece na plataforma Airbnb com valores que começam em R$ 6 mil por diária.

fotogaleria

Para quem deseja as datas dos feriados, o bolso precisa acompanhar o clima. De acordo com a plataforma, duas noites no Natal saem por cerca de R$ 18 mil, incluindo taxas. O pacote de Réveillon segue na mesma faixa. Em períodos comuns, o preço informado é de R$ 12.768 por duas noites.O casarão passou por uma reforma completa e mantém o charme colonial misturado a toques modernos. São quatro suítes amplas e todas climatizadas. A parte principal da casa reúne sala de estar, sala de jantar, cozinha social equipada e uma piscina com vista aberta para a Baía de Todos os Santos.A suíte master fica no segundo pavimento com varanda com vista privilegiada e um banheiro em mármore com duas duchas e bancada dupla. Nos andares superior e inferior, há ainda suítes extras, cozinhas de apoio, lavanderia e espaços que garantem privacidade aos hóspedes.A anfitriã destaca o diferencial do imóvel na descrição oficial: "Casarão histórico recém-reformado com vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos. Com 4 amplas suítes, cada uma cuidadosamente decorada, o espaço é ideal para quem busca tranquilidade e luxo em um ambiente cheio de história. Aproveite o pôr do sol deslumbrante da piscina com uma vista incrível para a Baía de Todos os Santos".O bairro Santo Antônio Além do Carmo, conhecido por casas coloridas, ruas de paralelepípedo, cafés e ateliês, reforça o clima boêmio e histórico que costuma conquistar turistas.