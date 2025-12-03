Rodriguinho e Bruna Amaral se casam em São Paulo - Eduardo Martins / Brazil News

Publicado 03/12/2025 22:46 | Atualizado 03/12/2025 22:47

Rio - O cantor Rodriguinho e a influenciadora digital Bruna Amaral oficializaram a união nesta quarta-feira (3), em uma cerimônia íntima realizada em um espaço de eventos em São Paulo.

O casamento contou com a presença de diversos nomes do pagode, como Péricles, Dodô (do grupo Pixote) e Gaab, filho do cantor. Além disso, ex-participantes do "BBB 24", programa em que Rodriguinho participou, também marcaram presença, entre eles Giovanna Pitel, Nizam, Leidy Elin, Giovanna Lima e Lucas Pizane.