Rio - O cantor Rodriguinho e a influenciadora digital Bruna Amaral oficializaram a união nesta quarta-feira (3), em uma cerimônia íntima realizada em um espaço de eventos em São Paulo.
O casamento contou com a presença de diversos nomes do pagode, como Péricles, Dodô (do grupo Pixote) e Gaab, filho do cantor. Além disso, ex-participantes do "BBB 24", programa em que Rodriguinho participou, também marcaram presença, entre eles Giovanna Pitel, Nizam, Leidy Elin, Giovanna Lima e Lucas Pizane.
História do relacionamento
Juntos desde 2021, Bruna já contou nas redes sociais como conheceu Rodriguinho. Ela revelou que já era fã do pagodeiro e que os dois começaram a interagir pelas redes sociais. Solteiro após terminar o casamento de 12 anos com Nanah Damasceno, o cantor passou a trocar mensagens com a influenciadora. Cerca de um mês depois, ela foi a mais um show dele e, pouco tempo depois, os dois iniciaram a relação. Entretanto, o namoro só foi assumido publicamente três anos mais tarde.
