Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady - Reprodução do Instagram

Publicado 03/12/2025 21:26

Rio - Mesmo após anunciarem o fim do casamento, Ivete Sangalo e Daniel Cady chamaram atenção ao manterem uma relação pública harmoniosa. Nesta quarta-feira (3), a cantora, de 53 anos, deixou um comentários de uma publicação do ex-marido no Instagram.

Cady, de 40 anos, celebrou sua participação na campanha Legal no Mar, da Marinha, e Ivete comentou apenas com emojis de palmas, gesto simples, mas suficiente para movimentar as redes. "Verão combina com alegria, música, mar… E responsabilidade. Pelo segundo ano consecutivo, tenho a honra de participar da campanha Legal no Mar, da Marinha, para lembrar que a diversão só é completa quando a gente cuida um do outro", escreveu o nutrólogo.Ele também agradeceu por integrar a ação ao lado de outros artistas. "Feliz demais em dividir essa mensagem com nomes que admiro, como Durval Lellys, Tatau, Leozito e tantos outros artistas que abraçaram essa causa. Que venha um verão seguro, consciente e cheio de boas histórias para contar."O comentário de Ivete rapidamente virou assunto entre os fãs. "Torço tanto por vocês juntos ou separados", disse uma seguidora. Outra reforçou o carinho pelo ex-casal: "Vocês são lindos, vocês construíram uma linda família, não vou mentir, torço para o casal."Ivete e Daniel anunciaram o fim da união no dia 27 de novembro, após 17 anos de casamento e três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.No comunicado divulgado pelas redes sociais, os dois reforçaram que a decisão foi conjunta. "Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", afirmaram.Eles também pediram respeito ao momento e privacidade para a família. "Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento", disseram. "Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos", finalizaram.