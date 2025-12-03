Wagner Moura e Bruna MarquezineReprodução / Brazil News / Instagram
O ator foi convidado para o Métiers d'Art, evento da Chanel, e procurou a atriz para entender como funcionava. "Mandei uma mensagem para Bruna Marquezine para perguntar a ela como era isso... E ela me deu direitinho o que era, o que tem que fazer. Você chega, você tira uma foto, senta, assiste, depois tem uma festa, alguma coisa... Eu achei tudo ótimo", disse em entrevista à Elle.
Wagner ocupou a primeira fileira ao lado de nomes como Martin Scorsese, Emily Ratajkowski, Sofia Coppola, Nicole Scherzinger e A$AP Rocky. O evento aconteceu em uma estação de metrô em Nova York.
O ator mora em Los Angeles, nos EUA, e está divulgando no país o filme "O Agente Secreto" e participando de premiações.
