Ney Matogrosso e mais famosos prestigiam premiação em São Paulo 

Rio - Diversos famosos prestigiaram a premiação "Men Of The Year 2025" (Homem do Ano), criada pela revista GQ Brasil, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (3). Ney Matogrosso foi o ícone do ano, como o grande homenageado é chamado, e posou para cliques na entrada do evento.

A premiação anual escolhe as personalidades brasileiras que mais se destacaram. Taís Araujo e Fabio Porchat foram os mestres de cerimônia. O evento premiou vários nomes que estiveram presentes: Gabriel Leone venceu a categoria "Audiovisual"; João Gomes, "Música"; César Tralli, "Televisão"; Felca, "Mundo Digital".

Wagner Moura levou a melhor em "Cinema", mas não foi à cerimônia. Intérprete de Odete Roitman no remake da novela "Vale Tudo", que teve o último capítulo exibido em outubro na TV Globo, Debora Bloch levou o troféu de "Mulher do Ano".

O evento estrelado também reuniu Bella Campos, Pedro Bial, Cleo Pires, Leandro Lima, Ticiane Pinheiro, João Guilherme, Marcelo D2, Criolo, Isabelle Drummond, Paulo André, Didi Wagner, Felca, Arthur Paek, Vitor diCastro, João Luiz Pedrosa, Fred Nicácio, Marcos Pitombo, Humberto Morais, Lucas Silveira, Karen Jonz, Jaffar Bambirra, Luis Lobianco, Bianca Comparato e Priscila Castello Branco.

