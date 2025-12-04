Publicidade
Ney Matogrosso e mais famosos prestigiam premiação em São Paulo
Gabriel Leone, João Gomes, César Tralli, Debora Bloch foram algumas das personalidades que receberam troféus no 'Men Of The Year 2025', nesta quarta-feira (3)
Rio - Diversos famosos prestigiaram a premiação "Men Of The Year 2025" (Homem do Ano), criada pela revista GQ Brasil, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (3). Ney Matogrosso foi o ícone do ano, como o grande homenageado é chamado, e posou para cliques na entrada do evento.
A premiação anual escolhe as personalidades brasileiras que mais se destacaram. Taís Araujo e Fabio Porchat foram os mestres de cerimônia. O evento premiou vários nomes que estiveram presentes: Gabriel Leone venceu a categoria "Audiovisual"; João Gomes, "Música"; César Tralli, "Televisão"; Felca, "Mundo Digital".
Wagner Moura levou a melhor em "Cinema", mas não foi à cerimônia. Intérprete de Odete Roitman no remake da novela "Vale Tudo", que teve o último capítulo exibido em outubro na TV Globo, Debora Bloch levou o troféu de "Mulher do Ano".
O evento estrelado também reuniu Bella Campos, Pedro Bial, Cleo Pires, Leandro Lima, Ticiane Pinheiro, João Guilherme, Marcelo D2, Criolo, Isabelle Drummond, Paulo André, Didi Wagner, Felca, Arthur Paek, Vitor diCastro, João Luiz Pedrosa, Fred Nicácio, Marcos Pitombo, Humberto Morais, Lucas Silveira, Karen Jonz, Jaffar Bambirra, Luis Lobianco, Bianca Comparato e Priscila Castello Branco.
Celebridades
Ney Matogrosso e mais famosos prestigiam premiação em São Paulo
Gabriel Leone, João Gomes, César Tralli, Debora Bloch foram algumas das personalidades que receberam troféus no 'Men Of The Year 2025', nesta quarta-feira (3)
Celebridades
Monique Alfradique reúne amigos de 'Êta Mundo Melhor!' em lançamento de programa de TV
Comandado pela atriz, 'Beach Life' estreia nesta sexta (5), às 22h, no Canal E!
Celebridades
Susana Vieira expõe corte do peru de Natal na Globo e pede programa
Atriz ainda mandou um recado para os novos artistas: 'Tem muita gente precisando aprender'
Celebridades
Liniker e Elba Ramalho se apresentam em navio de Gilberto Gil
Cantoras fizeram show no último dia do cruzeiro 'Tempo Rei', turnê de despedida do artista
Celebridades
Rodriguinho e Bruna oficializam casamento com presença de estrelas do pagode e ex-BBBs
Casal trocou alianças em um espaço de eventos em São Paulo
Celebridades
Ivete Sangalo comenta publicação do ex-marido após término
Cantora parabenizou Daniel Cady; confira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.