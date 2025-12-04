Monique Alfradique posa com amigos de Êta Mundo Melhor! - Roberto Filho / Brazil News

Publicado 04/12/2025 08:52

Rio - Intérprete de Tamires em "Êta Mundo Melhor!", da TV Globo, Monique Alfradique reuniu familiares e amigos da novela no coquetel de lançamento de seu programa "Beach Life", do canal E!, nesta quarta-feira (3), em um hotel na Zona Sul do Rio.

Rainer Cadete, Anderson Di Rizzi, Gabriel Canella, Castorine, Marcelo Argenta, Luciana Fernandes e Maria Carol Rebello foram alguns dos atores que marcaram presença no evento.

O "Beach Life" estreia nesta sexta (5), às 22h, no Canal E!. Na atração, a apresentadora receberá convidados e vai explorar a beleza e diversidade das praias cariocas.

Vale lembrar que Monique também comanda o game show de paquera"Crush Animal", exibido no Multishow e no Globoplay, ao lado de Pedro Ottoni. A segunda temporada do programa estreou na última sexta (28).