Susana VieiraReprodulção de vídeo

Publicado 04/12/2025 08:08

Rio - Susana Vieira, de 83 anos, foi uma das atrizes homenageadas com uma estrela na Calçada da Fama nos Estúdios Globo, nesta quarta-feira (3), e fez um discurso "sincerão" na cerimônia. A veterana falou sobre seu contrato vitalício, pediu um programa e até contou que a emissora cortou o peru que os funcionários recebiam na cesta de Natal.

"Tinha o tal do peru do seu Roberto (Marinho, um dos fundadores da TV Globo). Cortaram... Gente, como eu adorava aquilo. Como eu adorava o peru do seu Roberto. Eu não me conformo. E o pessoal que tinha filho também recebia uns brinquedinhos. Mas, enfim, o país mudou, as coisas mudaram. A gente continua feliz de estar ainda empregado aqui. Me sinto grata", disparou.

Ela também falou sobre seu contrato. "É vitalício. Se vocês pensam que vão me pagar mais três ou quatro anos, vão me aguentar até os 100 anos, porque vou até lá".

Na sequência, Susana brincou com Luiz Fernando Guimarães. Os dois apresentaram recentemente o especial "Falas da Vida", que promoveu uma reflexão sobre o envelhecimento com leveza e humor. "Me chamaram para fazer uma gracinha".

"Não falaram para mim que era sobre pessoas de 70 anos. Falaram que era eu e este menino, que é um comediante. 'Topo'. Quando eu vi lá, só coisa de 70 anos, de menopausa, não sei o que. Falei: 'Não vou falar. Não tenho 83 anos'. Quando eu falo, eu tenho, mas enfim", disse a artista, arrancando risos das pessoas que estavam no local.

Descontraída, a veterana aproveitou o momento para pedir um programa para o diretor Amauri Soares. "Ai, Soares, me dá um programa, pelo amor de Deus. Ai, tanto programa que você dá, a Angélica, né? Patrícia, por favor. Eu sou muito mais engraçada do que elas", comentou.

Susana, por fim, citou Regina Duarte e Arlete Salles, suas primeiras amigas da Globo, apontou a importância da TV aberta e mandou um recado aos novos artistas. "Para essa turma nova que está chegando, vem aprender a fazer televisão, gente. Tem muita gente precisando aprender. Aprende com a gente, vê novela antiga, canal Viva".

Além da atriz, o evento da Calçada da Fama contou com a presença de Tony Tornado, Marcos Caruso, Nívea Maria, Zezé Motta, Daniel Filho, Dedé Santana, Osmar Prado, Arlete Salles, Regina Duarte, Walter Carvalho, Vera Fischer, Irene Ravache e Othon Bastos.

Veja: