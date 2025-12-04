César Tralli e Ticiane Pinheiro - Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2025 11:53

Rio - Ticiane Pinheiro declarou seu amor ao marido, César Tralli, após ele ser indicado para uma premiação de uma revista na categoria "Homem do ano".

fotogaleria

"Meu orgulho, meu companheiro de vida. O homem do ano indicado pela GQ Brasil e meu homem todos os anos. Prontos para mais essa conquista", escreveu a apresentadora na legenda da publicação da postagem no Instagram, nesta quinta-feira (4). "Muito obrigado meu amor por todo carinho e companheirismo. Ter você perto de mim é meu maior prêmio da vida. Te amo", respondeu Tralli.

O jornalista também fez uma homenagem para a mulher na rede social e escreveu na legenda ao compartilhar fotos dos dois: "Na minha fala pública de agradecimento, homenageei minha companheira de vida. Que me deu uma família maravilhosa e que todos os dias me motiva e me faz acreditar no amor. Muito obrigado, vida".

Em entrevista ao perfil "Meu Famoso Favorito", Ticiane contou que uma das maiores conquistas esse ano foi ver o marido assumir a bancada do "Jornal Nacional". Ela ainda afirmou que deve se mudar para o Rio em 2026: "Ano que vem estaremos todos juntos lá".