César Tralli e Ticiane PinheiroReprodução/Instagram

Rio - Ticiane Pinheiro declarou seu amor ao marido, César Tralli, após ele ser indicado para uma premiação de uma revista na categoria "Homem do ano". 
"Meu orgulho, meu companheiro de vida. O homem do ano indicado pela GQ Brasil e meu homem todos os anos. Prontos para mais essa conquista", escreveu a apresentadora na legenda da publicação da postagem no Instagram, nesta quinta-feira (4). "Muito obrigado meu amor por todo carinho e companheirismo. Ter você perto de mim é meu maior prêmio da vida. Te amo", respondeu Tralli.
O jornalista também fez uma homenagem para a mulher na rede social e escreveu na legenda ao compartilhar fotos dos dois: "Na minha fala pública de agradecimento, homenageei minha companheira de vida. Que me deu uma família maravilhosa e que todos os dias me motiva e me faz acreditar no amor. Muito obrigado, vida". 
Em entrevista ao perfil "Meu Famoso Favorito", Ticiane contou que uma das maiores conquistas esse ano foi ver o marido assumir a bancada do "Jornal Nacional". Ela ainda afirmou que deve se mudar para o Rio em 2026: "Ano que vem estaremos todos juntos lá". 
Na terça-feira (2), Tici e Tralli celebraram oito anos de casamento. Eles são pais de Manuella, de 6 anos. Ticiane também é mãe de Rafaella, de 16, fruto da antiga união com Roberto Justus.