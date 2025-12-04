Joana Prado - Reprodução de vídeo

Joana PradoReprodução de vídeo

Publicado 04/12/2025 13:03

Rio - Joana Prado, de 49 anos, rebateu as críticas que recebeu de internautas e até de um parente, após ser acusada de tratar mal o sogro, José Marcos, durante o podcast "1casamentoa3", que tem com o marido, o lutador Vitor Belfort, de 48. Em vídeos publicados no Instagram Stories, a ex-Feiticeira lamentou a situação.

"Antes que os mimimis comecem… é impressionante como as pessoas pegam algo fora do contexto e detonar outras pessoas. Estou falando o vídeo do podcast que eu e o Vitor temos... É muito triste ver que as pessoas gostam de detonar outras com algo que está totalmente fora do contexto. O que me deixou mais triste é que teve uma pessoa da família do Vitor, que também é minha família, colocando um comentário tão desnecessário", afirmou.

"Essa pessoa conhece a nossa história, sabe do meu relacionamento com o meu sogro, que eu tanto amo e tenho como pai, e a pessoa se dá ao trabalho de se expor em uma rede social denegrindo a nossa imagem. E ainda usa um versículo bíblico, mas é bom porque quem conhece a vida dessa pessoa sabe que é até meio estranho ela usar um versículo bíblico", completou.

O versículo em questão dizia para 'honrar pai e mãe'. "É muito fácil falar 'que feio o que ela fez' e 'como trata assim uma pessoa?', mas ninguém sabe o dia a dia, o amor e o cuidado que a gente tem com os nossos pais, então vamos olhar mais para nossa trave ao invés de ficar tacando pedra... O que me conforta é que Deus conhece o nosso coração".

Entenda

Joana mostrou que o sogro estava ligando insistentemente enquanto ela estava na gravação do podcast que tem com o marido. Ela, então, decidiu atender a chamada, no viva voz, e foi acusada, por internautas, de ser "grosseira" com José. "Eu tenho que mostrar, o pai do Vitor tem que ser contratado na área de cobrança, porque a pessoa não desiste", afirmou.

"Belford, estamos no meio da gravação do podcast", avisou Joana. Empolgado, José Marcos falava sobre uma partida de futebol que Davi, seu neto, ia participar. "Estou feliz que o Davi vai jogar". A loira, em seguida, perguntou se estava tudo bem com o familiar. "Tá tudo bem, estou feliz que o Davi vai jogar". Ele também perguntou sobre a outra neta, Victoria. A loira disse que a jovem estava bem e encerrou a ligação.

