Gabriel Medina e Isabella Arantes curtem dia de praia - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2025 12:41

Rio - Gabriel Medina e Isabella Arantes mostraram nas redes sociais, na manhã deste domingo (28), que curtiram um dia de praia. O casal - que tornou o relacionamento público em agosto - foi clicado em clima de romance. A influenciadora digital, ainda, 'pegou onda' com ajuda do surfista.

fotogaleria

A modelo comeu seriguela, andou de helicóptero, se divertiu com amigos e posou para cliques. Medina, inclusive, fotografou a amada: "Que namorado se identifica?", brincou o atleta. O local, no entanto, não foi revelado. A dançarina também divertiu internautas ao espremer espinha das costas dele.

"Minha preferida é você tirando espinha", comentou uma seguidora. "Amo", respondeu a influenciadora, aos risos. O post recebeu mais reações: "Amo ver você feliz e com os seus"; Muito bela"; "Amo"; "Perfeita"; "Maravilhosa"; "Linda" e "Já já vira surfista profissional também".



