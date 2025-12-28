Larissa Manoela celebra aniversário de 25 anos - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 28/12/2025 11:42

Rio - Parabéns! Larissa Manoela completa 25 anos neste sábado (28) e recebeu muitas homenagens, incluindo festinha surpresa antecipada do elenco da novela "Êta Mundo Melhor!', da TV Globo. A intérprete da personagem Estela celebrou o aniversário através das redes sociais.

"25 anos. Diga-lhes que é o meu aniversário", escreveu a atriz na legenda da publicação, em texto traduzido para o português. No início do vídeo, Larissa canta a sua música, "Hoje é meu dia", lançada em 2017. O registro teve direito a bolo azul com detalhes em branco, velinhas numéricas e decoração escrita "vibe de capricórnio", referindo-se ao signo da artista.

Lari recebeu declaração do marido, o ator André Luiz Frambach. "Quando eu paro para olhar esse vídeo, eu lembro de tudo que passamos, mas não das coisas negativas, porque isso todos passam, 'mais ou menos', mas sim de todas as coisas lindas que passamos: todos os momentos, os sentimentos, as realizações, os desejos, os sorrisos no seu rosto que eu parava tudo que estava fazendo para admirar, o lugar de mulher forte, linda, livre e independente (que é seu e que você conquistou)", escreveu ele.

"Ver você ocupando o lugar de popstar [estrela pop] (que eu falo que você é) da forma mais linda, acolhedora e genuína consigo mesma e com todos à sua volta. Falar dos seus 25 anos é muito mais do que falar da gente. É falar da sua trajetória, é falar da sua carreira, é falar da sua salvação (a arte), é falar da arte de uma forma geral no Brasil, é falar de música, de dublagem, de livro… É falar de tanta coisa que faltaria espaço aqui. Afinal, são 25 anos de vida e 20 anos de carreira. Então, hoje, no seu dia, eu só posso fazer 'mais do mesmo'. O que sempre falei que faço, fiz, farei e faria: estar do seu lado, viver com você, ser o seu suporte, vibrar, te acolher, sorrir, chorar, me emocionar, te abraçar, te beijar e tudo mais que quiser", continuou.

"Você, sem dúvidas nenhuma, é um dos seres humanos mais iluminados e cordiais que eu conheço, e não só que eu conheço, que existe mesmo. 'Ah, mas a Larissa só tem qualidades?' Não, ela tem muitos defeitos também, e graças a Deus, porque, senão, muito provavelmente você não estaria nem mais nesse plano de tão evoluída e iluminada que você é. Então, por favor, continue com 'todos' os seus erros para que a gente possa viver muito juntos ainda, nessa e em outras vidas, afinal, estamos aqui sempre para evoluir espiritualmente", concluiu o ator.

Lari ganhou felicitações de colegas do folhetim. "Feliz aniversário", desejaram Ary Fontoura e Eriberto Leão. Leticia Sabatella, que recentemente integrou o elenco da novela interpretando a mãe de Estela, também a homenageou. "Capricórnio [com] ascendente em peixes é tudo de bom! Amando esta constelação que nos uniu em cena, Lari! Uma estrela que está brilhando e que viverá muitas primaveras cheias de arte, amor e alegrias! Felicidades e parabéns".

Ela, inclusive, foi surpreendida com uma festinha antecipada nos bastidores da novela. "E eu que tive surpresa de aniversário adiantado depois da gravação? Que amor. Amei. Muito obrigada". A comemoração contou com bolo, docinhos e refrigerante. "Primeiro pedaço do bolo? Para ela! Te amo, Isabelly Carvalho", disse Larissa, ao posar abraçadinha com a atriz mirim que interpreta sua filha, Anabela, na trama de Walcyr Carrasco.