Thierry Tremouroux morre aos 64 anosReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2025 08:00

Rio - Vários famosos lamentaram a morte do ator Thierry Tremouroux, aos 64 anos, neste domingo (28), vítima de um câncer. A informação foi confirmada pela filha dele, a também atriz Lara Tremouroux, que se despediu com um texto emocionante. Nos comentários, personalidades homenagearam o artista e deixaram palavras de conforto para ela.

"Lara, minha filhota emprestada, estou aqui. Te amo", disse Debora Bloch. "Tanto, tanto, tanto, amor, Jesus. Uma coisa ele, uma coisa vocês. A vida misteriosa, fluida e essa beleza toda em que a gente vai resvalando, é bonito demais. Te amo, 'beibi'", expressou Enrique Diaz, que era muito amigo de Thierry.

"Eu te amo, Lara. Que coisa tão bonita ver o amor de vocês! Que coisa maravilhosa o teu pai! Viva ele", escreveu Humberto Carrão. "Lara! Meus sentimentos! Tão lindo seu relato! O vínculo de vocês! Um forte abraço lindona força, meu amor", declarou Sophie Charlotte. "Todo meu amor, 'xuxuzona'! Um beijo enorme e um abraço bem quentinho", comentou Alice Wegmann.

"Um beijo enorme cheio de carinho para você, Lara. Obrigada pelo depoimento tão lindo de uma relação tão linda com seu pai. Eles vivem intensamente dentro da gente", disse Virginia Cavendish. "Ah, que tristeza. Que nossas lágrimas possam desaguar onde ele esteja. Infinito em sua sabedoria e delicadeza", homenageou Carolina Kasting.

Homenagem da filha

Lara compartilhou um relato forte ao se despedir do pai. "Ah, meu amor. Que bom que te falei tudo. A carta que te dei, está tudo lá. 'Obrigada' não chega perto, caramba, a começar pela vida mesmo! Uau!!! E poder viver com você, fazer aula de natação, andar tipo mochilinha no seu ombro, dividir a paixão pela nossa profissão, se mandar músicas que o outro ia gostar no meio do dia, te contar fofocas (fofoqueiro), meus causos, ouvir seus conselhos e histórias, a gente morando só nós dois naquele apartamento da Cardoso de Almeida comendo bife acebolado e ouvindo Norah Jones, te ver criando decoração de Natal com os galhos e folhas do camping caracol e de repente virando a coisa mais linda, ganhar os melhores presentes porque você sempre olhou mesmo para o outro"

"Você sempre prestou atenção. No pódio: o primeiro iPod quando você voltou de viagem de temporada de peça - eu ficava chorando de frente para o espelho de saudade sua -; [...] aquelas mochilas cheias de mini presente dentro com umas coisinhas [de] chocolates; a cafeteira italiana e a mesa para minha casinha. Nesses últimos meses até meditamos juntos, rimos juntos também quando o cara errou e falou 'quando sou grato encontro meu extrato de graça' ao invés de 'estado' [risos]".

"A primeira vez que virei a noite foi assistindo aquele filme, 'Spirit'. A gente rebobinava e colocava do começo e vimos em looping até que uma hora você foi dormir e eu continuei lá. Esse cavalo que você tatuou no ombro e eu entendi e ganhei essa liberdade de presente também. Ufa. Meu cavalo está pesado, meu cavalo quer voar, atuar, atuar, atuar para poder voar!!!! Vai tranquilo, meu amor. Curtindo sua ondinha igual eu te talei. Fez bem demais, fez lindo, como você é amado, pai", continuou ela.

"Quantos amigos, quantos presentes. Que sorte poder ter aprendido desde cedo o verdadeiro valor da vida. Isso da amizade, sabendo o tamanho, é desse mesmo, gigante assim. Quanto amor, pai, quanto amor. Que maravilha ter vivido isso e saber que para sempre vou sentir. Igual aquela história, lembra? 'O que eu faço com esse amor?' 'Sente'. Para sempre. Esse humor que você deixou para gente, acho que você entendeu bem, né, a brincadeira que é a vida. Pode deixar que não vou esquecer! Que bom que fiz certinho e nasci sua filha", concluiu Lara, ao resgatar um clique da infância ao lado do pai.

Velório

Thierry será velado no Cemitério do Caju, Zona Norte do Rio, na Capela B, nesta terça-feira (30), às 11h. A cremação será às 15h. "Convidamos a todos que desejarem se despedir, compartilhar lembranças e celebrar a presença de Thierry em nossas vidas, para o velório no Cemitério do Caju", diz o comunicado. O local do falecimento, no entanto, ainda não foi revelado.

Ator

Thierry nasceu na Bélgica e mudou para o Brasil aos 30 anos. Além de integrar peças teatrais - dirigindo e atuando -, ele também trabalhou nas novelas "Nos Tempos do Imperador" (2021), "Malhação (2015)"; nas séries "Além da Ilha" (2018), "Filhos da Pátria" (2017); nos filmes "Quase Memória (2016)", "Jovens Polacas" (2019) e mais. Entre produções mais recentes, o ator interpretou o personagem Jean Luc na série "Os Donos do Jogo", lançada em outubro deste ano.