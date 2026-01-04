Claudia Raia reuniu caçula e as ’filhas da ficção’Reprodução/Instagram
Claudia Raia exibe encontro do caçula com 'filhas da ficção'
Atriz mostrou Luca junto de Bianca Comparato, Paolla Oliveira, Mariana Ximenes e Fernanda Souza
Rosalía passeia por feira de antiguidades no Rio
Cantora comeu açaí, tirou foto com fãs e mais; confira
Bruna Marquezine publica registros do Réveillon
Atriz passou Ano Novo em São Miguel dos Milagres, Alagoas
Fã pula palco em show de Natanzinho Lima, dança com cantor e divide opiniões
'Eu tinha umas pernas fortes e um sonho', brincou Galega Charlene; vídeo
Alessandra Ambrosio recebe elogios em novos cliques de topless
'Se existe mulher mais linda e radiante, desconheço', exaltou um admirador
Vídeo! Cariúcha chora e acusa médico de agressão
Apresentadora também afirmou que foi expulsa da casa dele, onde estava hospedada em Balneário Camboriú, Santa Catarina
