Claudia Raia reuniu caçula e as ’filhas da ficção’Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2026 14:59

Rio - Claudia Raia compartilhou um vídeo neste domingo (4) mostrando o encontro do caçula, Luca, de 2 anos, fruto do casamento com Jarbas Homem de Melo, com algumas atrizes que viveram suas filhas em folhetins da TV Globo.

"Reunindo minhas filhotas do coração e meu caçulinha", escreveu na legenda. Claudia Raia interpretou a mãe das personagens de Bianca Comparato e Paolla Oliveira na novela "Belíssima" (2005), de Mariana Ximenes em "A Favorita" (2008), e de Fernanda Souza no remake de "TiTiTi" (2010).

A artista também é mãe de Enzo, de 28, e Sophia, de 22, da antiga união com o ator Edson Celulari.