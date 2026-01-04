Alessandra Ambrosio recebe elogios em novos cliques de toplessReprodução / Instagram

Rio - Alessandra Ambrosio, de 44 anos, publicou nas redes sociais novos registros sensuais, dessa vez em frente à piscina. No ensaio fotográfico, a modelo usou biquíni vermelho e também fez topless, cobrindo os seios com as mãos.
A angel da Victoria’s Secret foi clicada em vários ângulos, inclusive, exibindo as curvas, nesta sexta-feira (2). O post não passou desapercebido e Ambrosio recebeu uma 'enxurrada' de elogios, inclusive do namorado, Buck Palmer. "O único amor da minha vida! Uau. Mais sexy do mundo", declarou o designer de joias masculinas.
Internautas também exaltaram a beleza da modelo e deixaram muitos comentários, como: "Diva"; "Belíssima"; "Linda"; "Deusa"; "Maravilhosa"; "Se existe mulher mais linda e radiante, desconheço"; "Espetáculo de mulher"; "Sempre perfeita" e "Uma das mulheres mais lindas do planeta".
Não foi a primeira vez que Alessandra arrancou suspirou dos admiradores ao surgir em cliques sensuais. Em dezembro de 2025, ela surpreendeu a web com um ensaio de topless feito numa praia em que também cobriu os seios com as mãos.