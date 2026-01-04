Alessandra Ambrosio recebe elogios em novos cliques de toplessReprodução / Instagram
Alessandra Ambrosio recebe elogios em novos cliques de topless
'Se existe mulher mais linda e radiante, desconheço', exaltou um admirador
Nasce Ben, filho de Emily Garcia e Victor Igoh
Parto da influenciadora aconteceu nos Estados Unidos, neste domingo (4)
José de Abreu diz que vai devolver visto após captura de Nicolás Maduro
Ator declarou que governo norte-americano não respeitou 'convenções internacionais'
Rafael Cardoso surge com os filhos após acusações da ex-sogra
Sônia Bridi conseguiu medida protetiva contra o ator, que ficou impedido de ver os herdeiros
Ana Castela renova o bronzeado à beira da piscina
Cantora divulgou fotos de biquíni neste domingo (4)
Key Alves desabafa sobre puerpério: 'Estou destruída'
Ex-BBB comentou dificuldades após chegada da primeira filha
Filha de Virginia assiste a jogo do Real Madrid e reclama de falta em Vini Jr
Maria Flor se queixou após lance em partida contra o Betis
